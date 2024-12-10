帶婆婆出國遭「瘋狗般嫌爆行程」！尪不挺反跟著笑...人妻心涼了

▲人妻好心幫排出國行程，結果被婆婆嫌到不行。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

不少家庭都會舉辦家庭旅遊，凝結家人之間的向心力。一名人妻抱怨，帶婆婆出國玩，自己好心安排心誠，結果被婆婆嫌到不行，最近又看到婆婆與老公的傳訊，氣到直呼「看到整個心都涼了」。

人妻在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，從今以後絕不和婆婆出國，好心幫忙排行程，結果什麼點都可以嫌，自己買到爛網卡追不了劇，第一時間居然怪她沒有幫她多買，事先排了很多婆婆選好的景點，沒想到到了當天只會嫌路走太多、景點不好看，遇到讓她不滿意的事，一切都會歸咎於她的錯。

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人妻直言，「整趟旅程對我來說簡直是場災難，每天都要忍受瘋狗般的婆婆說的冷言冷語，精心安排換來的全是一場空。」人妻透露，原本周末要跟老公去家族旅遊，但因為想休息，所以就在家照顧小孩，豈料居然看到婆婆在他們的群組抱怨她，連老公都沒幫忙講話，看到整個心都涼了，這個家沒人在意我的感受。

檢視訊息，婆婆傳訊「不來也好，上次出國一堆行程都沒安排好，搞得我和你爸很心累」。人夫回大笑貼圖，「下次會再叫她注意的」。

貼文一出引起討論，大家紛紛留言「看起來就是個豬隊友」、「你老公笑屁笑，看了一肚子火」、「遇到這種的，我都直接黑化」、「叫妳老公以後他家的行程請他自己安排，臭媽寶」、「直接回他沒下次了」。

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