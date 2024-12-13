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以色列連番空襲敘利亞　美：防止敘軍裝備落入敵手

▲▼以色列空襲敘利亞軍事設施。（圖／翻攝X）

▲以色列空襲敘利亞軍事設施。（圖／翻攝X）

文／中央社約旦阿卡巴12日綜合外電報導

敘利亞總統巴夏爾‧阿塞德遭伊斯蘭主義者領導的反抗軍推翻後，美國國務卿布林肯今天表示，以色列自那時起對敘利亞的空襲，目的在防止軍事裝備落入危險分子手裡。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）在訪問約旦期間表示：「以方交待那些行動的目的，在於試圖確保敘利亞軍隊棄置的軍事裝備不會落入危險分子手裡，例如恐怖分子、極端分子等。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天也在耶路撒冷告訴美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），在巴夏爾‧阿塞德（Bashar al-Assad）被推翻後，有必要「防止（來自敘利亞針對以色列的）恐怖主義活動」。

根據尼坦雅胡辦公室發布的聲明，尼坦雅胡在會面時「提出協助敘利亞少數族群、防止來自敘國境內針對以色列發動恐怖主義活動的迫切需求」。

戰爭監控團體「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）今天通報，以色列空襲敘國首都大馬士革郊區。法新社駐大馬士革記者也說聽見巨大爆炸聲響。

另一方面，尼坦雅胡8日宣布，已下令軍隊占領戈蘭高地（Golan Heights）受敘利亞控制部分的非軍事區。

法國敦促以色列撤離戈蘭高地上分隔以敘部隊的緩衝區，但以色列今天表示占領行動旨在保衛國家。

以色列外交部發言人馬莫斯坦（Oren Marmorstein）表示，由於在邊界附近運作的聖戰分子團體構成威脅，基於「防衛理由」，以色列有必要占領。

尼坦雅胡辦公室今天也發布聲明稱，巴夏爾‧阿塞德倒台使以色列邊界及緩衝區產生一種「真空」狀態，「這就是為何以色列部隊進入緩衝區，並控制靠近以國邊界的戰略位置」。

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