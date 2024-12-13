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女生月花8千買保養品？2款「美容神器」價格親民、保養有感

▲▼2款「美容神器」價格親民、保養更有感。（圖／翻攝自影片）

▲街訪突即隊發現，不少女生每個月花5~8千在購買保養品，或定期到美容SPA做護理，甚至恨不得把美容師的手帶回家。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

對許多人來說，鑽研如何變漂亮不僅是興趣，也是一種投資，除了更有自信也讓自己更開心。街訪突即隊調查發現，不少女生每個月花5~8千在購買保養品，甚至會定期到美容SPA做護理，甚至有人戲稱「恨不得把美容師的手帶回家」，但一次護理所費不貲，不禁讓人大嘆美貌是否只能用金錢維護？不過，好消息是，現在市面上已有價格親民的「居家美容神器」，透過居家美容儀，讓愛美的女生在家也能享受專業級保養效果。

▲▼2款「美容神器」價格親民、保養更有感。（圖／翻攝自影片）

▲許多人都很在意自己的外在形象，感嘆年齡影響肌膚狀態。

受訪者表示，隨著年齡增長，明顯感受到歲月對肌膚的影響，在28、30歲之後，眼袋、細紋開始浮現，尤其在乾燥的秋冬季或運動曬後，肌膚都很容易出現粗糙、脫皮、細紋等狀況，加上日常工作的壓力，讓人臉上大大寫著「疲」字，與過去青春無敵、素顏也美麗的狀態相去甚遠，甚至連倒個垃圾都要上全妝以遮蓋自己的疲態，令人相當無奈。

也因此，女孩們會積極尋求更有效的保養方法，像是去美容SPA館買課程、選擇一些昂貴的專櫃保養品，也有人相當注重防曬及保濕，房裡堆滿防曬和蘆薈膠。進一步詢問大家的保養預算，少則五千、多則上萬元，甚至高達每月收入的三分之一，以確保肌膚的最佳狀態，愛美的她們視護膚投資為生活中不可或缺的支出。

▲▼2款「美容神器」價格親民、保養更有感。（圖／翻攝自影片）

▲許多人都聽過美容儀，但沒有實際使用過。

除了花費外，在日常保養中，受訪者也坦言，由於頻繁上妝，清潔不夠徹底的狀況下，容易導致痘痘、粉刺等肌膚問題反覆出現。此外，進入秋冬後，肌膚變得乾燥，保濕產品的吸收效果較差，往往無法達到理想的護膚效果，不少人都曾經希望擁有SPA護膚館的專業儀器，認為有好的工具可以有效提升保養效果，也有人開玩笑說「想要買美容師的那雙手」。不過進一步詢問是否知道美容儀時，大多反應只聽說過沒有使用過，也有人誤以為美容儀多以緊緻拉提為主，不符合保養需求。

▲▼2款「美容神器」價格親民、保養更有感。（圖／翻攝自影片）

▲▼「Face Care⁺ 煥膚彩光美容儀」適合美容儀新手使用。

▲▼2款「美容神器」價格親民、保養更有感。（圖／翻攝自影片）

為了解決女性在日常保養中的難題，街訪突即隊推薦了2款來自日本，無論是保養新鮮人或是保養大師都適合的「美容神器」！一款是適合初學者的Ravilam 娜美妍「Face Care⁺ 煥膚彩光美容儀」，又稱為「仙女棒」，具備清潔、導入、低頻臉部按摩、溫熱、冰感及眼部護理等6大模式，一機多用，從清潔到保養一台搞定！全機日本製造，符合人體工學設計，只需貼合臉部肌膚就能輕鬆調整到最佳角度，不拉扯肌膚，使用上簡單便利，是新手入門的不二選擇。

▲▼2款「美容神器」價格親民、保養更有感。（圖／翻攝自影片）

▲▼「Ravilam娜美妍Magic Pro 青春逆時美容儀」適合進階美容儀使用者。

▲▼2款「美容神器」價格親民、保養更有感。（圖／翻攝自影片）

另一款則是進階版的Ravilam娜美妍「Magic Pro 青春逆時美容儀」，又稱「魔法棒」，針對高階使用者設計，功能更完善！具有三大專業模式，模擬美容師手法，搭配美容保養品來滋養肌膚、清潔毛孔，並去除老化角質，外加「LED美容功能」達到深層養護效果。一樣具有人體工學設計，貼合臉部肌膚不拉扯，連眼周都能輕鬆照顧到！

這兩款輕巧好攜帶的美容儀，使用簡單，一機抵多機，加上親民的價格，讓每個愛美女性都能夠以更實惠的方式享受Home Spa，輕鬆hold住肌膚完美狀態，實現零死角的美麗！

來自日本，皇室美容沙龍御用的Ravilam娜美妍，目前在台北統一阪急百貨、遠百竹北店、遠百板橋中山店都有櫃位，歡迎臨櫃體驗！

• Ravilam 娜美妍官方商城：https://ravilamshop.com
• 實體櫃點查詢：https://ravilamshop.com/pages/retail
• 追蹤官方Facebook專頁獲取第一手資訊：https://www.facebook.com/p/Ravilam-娜美妍-61562058719979

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