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費玉清封麥改當毛天使！今捐款助3萬隻浪浪獲溫飽　10年已捐千萬

▲▼費玉清2019告別演唱會 最終場。（圖／記者張一中攝）

▲費玉清在2019年舉行告別演唱會。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

歌手費玉清封麥多年，但仍默默低調行善。台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，今(12日)再次收到費玉清透過經紀人捐款100萬元，將用來購買飼料幫助全台灣逾3萬隻的弱勢流浪貓狗。他的善行曝光後，網友紛紛大讚他是「毛天使」、敬佩他愛毛小孩的愛心。

費玉清長期關注弱勢團體，且非常愛護小動物，但因愛犬過世太過傷心，不敢再養狗，近年將對小動物的愛轉向關注國內流浪動物，每年都默默捐出數百萬元幫助台灣多個流浪動物相關團體。台灣動物緊急救援小組今天再次收到費玉清經紀人的捐款，為寒冬注入一份暖意。

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台灣動物緊急救援小組執行長倪京台說，「小哥」費玉清從2014年起持續捐助「台灣貓狗聯合勸募平台」，累積捐款已超過900萬元；除了每年的固定捐獻之外，在2015年結束「鄧麗君虛擬人紀念音樂會」後，又低調透過鄧麗君紀念基金會，捐款80萬元給台灣動物緊急救援小組，愛心不落人後，令人感動。

倪京台說，費玉清長久以來就以愛護動物聞名，這筆100萬捐款將用來購買飼料，幫助全台灣逾3萬隻的弱勢流浪貓狗。

▲▼費玉清愛護動物，近年默默捐助百萬幫助浪浪。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲費玉清愛護動物，近年每年都會捐助百萬元幫助浪浪。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

費玉清捐助流浪貓狗的善行曝光後，網友紛紛誇「小哥真是弱勢毛孩子天使」、「感恩小哥的愛心」、「敬佩他愛毛小孩的愛心」、「最有愛心的藝人」。

「台灣貓狗聯合勸募平台」為了讓全台灣無家可歸或在弱勢私人貓狗收容所的的毛孩子過得溫飽，長期在網路上募集愛心、團購飼料進行助糧行動，目前每個月都固定捐出超過600萬元的飼料，分送全台逾200個弱勢貓狗收容園區，有超過3萬隻毛孩子受惠。

倪京台指出，「台灣貓狗聯合勸募平台」15年來已捐出超過新台幣4億元的貓狗飼料，溫飽台灣本島及離島數萬隻弱勢貓狗生命；此外，「台灣貓狗聯合勸募平台」也針對收容環境較差的園區，也進行軟硬體優化工程，至今改善工程計畫已投入超過新台幣2000萬元。

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