雙城論壇波折影響兩岸交流？　上海學者：大陸走一步看一步

▲台北市長蔣萬安去年赴上海參加雙城論壇，與上海市長龔正自拍。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者陳冠宇／北京報導

陸委會昨（11）日宣布同意上海訪團來台出席雙城論壇，但若大陸施壓情勢持續惡化，將隨時延後活動。上海涉台學者認為，雙城論壇能繼續進行是好的發展，儘管舉辦過程波折，大陸仍會積極推動城市交流和民間交流，但是「意外事件」的發生可能不利兩岸交流，大陸將繼續「走一步看一步」。

上海東亞研究所副所長包承柯告訴《東森新媒體ETtoday》，今年雙城論壇已推遲很久，上海和台北之間經過溝通、最後達成協議，並獲得陸委會批准，「是非常不容易的一件事情」，他相信這是很好的發展。

包承柯指出，兩岸之間的城市論壇、民間交流、青年交流都需要繼續，「彼此吵架吵得再厲害，交流還是必須的」。然而，當前台灣輿論氛圍並不好，關鍵是綠營把交流帶上了意識形態的眼鏡、把交流視為「統戰」，這不利於兩岸交流。

談到今年雙城論壇一路經歷波折，他認為，上海市府及上海市台辦態度積極，但是520以後，台灣對上海訪問者的接待與管制等方面與以往不同。上海市府經過多方面討論與規劃，也考慮到台灣現在情勢的嚴峻性，最後仍決定派主管涉台事務的副市長華源帶隊訪問，這非常不容易。

兩岸關係不好，加上雙城論壇舉辦過程坎坷，是否影響大陸對交流的態度或考量？包承柯坦言，大陸肯定想繼續推動兩岸交流，但是也會評估台灣方面的情況，在當前形勢下，如果發生一些意外事件，將對兩岸交流不利，但大陸還是抱著積極的態度、走一步看一步。

包承柯還提到，從現在的狀況來看，兩岸之間的交流收獲仍大，台灣民眾的反應積極、良好，因此大陸還是會繼續推動兩岸的城市交流和民間交流。