年輕OL頭暈3年、經血量少！就醫後拖3個月「確診大腸癌」

▲OL以為只是缺鐵性貧血，自行買鐵劑來補充，沒想到做了大腸鏡，才知道是罹患大腸癌。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

身體若有不舒服，務必及早檢查，以免延誤病情！一名在金融業上班的OL平時有頭暈、身體不適的情況，生理期的血量有時還相當少，令她一度以為自己是缺鐵性貧血，還買鐵劑來補充，沒想到就醫檢查以後，才知道竟是罹患大腸癌，所幸最終經過治療，總算恢復健康。

外科醫師陳榮堅在節目《醫師好辣》分享，這名年約40歲的OL在金融業上班，頭暈、身體不適的症狀已有2、3年，剛開始僅覺得是工作過勞，沒有多加留意，直到後來參加公司安排的健檢，才發現自己的血色素數值降低。

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OL看完報告，以為自己是缺鐵性貧血，於是買了鐵劑來補充，不過一直收效甚微。後來OL在親友的介紹下，跑去找陳榮堅看診，而陳榮堅替她進行抽血檢查，發現鐵的數值正常，但血色素相當低，於是便開口詢問，經血的量是否正常。

▲OL以為只是缺鐵性貧血，自行買鐵劑來補充，沒想到做了大腸鏡，才知道是罹患大腸癌。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



OL聽完以後則說，每次的生理期血量都正常，有時候還「少少的」。陳榮堅一聽瞬間感覺不對勁，於是安排了糞便潛血反應，檢查的結果顯示，潛血反應相當明顯。

陳榮堅看完報告後，告知OL務必安排大腸鏡檢查，畢竟無論男女，只要血色素無緣無故大幅降低，就要考慮癌症的問題，但OL因為工作太忙，只要求先開鐵劑，直到3個月以後才安排了檢查。而最終檢查結果出爐，果真如陳榮堅所料，OL的升結腸長了一顆4公分大小的腫瘤。

陳榮堅說，萬幸的是，檢查結果出爐後，他們立即安排手術，確認了淋巴沒有轉移，不過因為OL相當年輕，且腫瘤較大，於是他建議做術後的最佳輔助性化療，避免類似問題再度發生。

陳榮堅也對此提醒，人能夠活著比較重要，究竟是要先把事情忙完再處理身體的問題，還是盡早解決，相當值得思考。