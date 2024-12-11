高官爸逼分手！官二代忍情傷半年　驚見「女友變繼母」崩潰

▲中國銀行前董事長劉連舸。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

中國銀行前黨委書記、前董事長劉連舸因貪汙受賄、違法放貸，11月26日遭法院一審判處死刑，緩期2年執行。消息曝光後，劉連舸過往的桃色傳聞再度被挖出，包括他被爆覬覦兒子的漂亮女友，藉口將小倆口拆散，再輾轉將女方娶回家，先前一度登上微博熱搜。

綜合陸媒報導，有關劉連舸的調查報告還被寫上「道德敗壞，家風不正，對親屬失管失教」等罪狀，傳聞是因為他生性好色，掌握權力後，對銀行內頗具姿色的女職員威逼利誘，還在白天就藉口彙報工作，將女員工叫到辦公室，一整個下午都不見有人從辦公室出來。

由於攀附者多，少不了女性投懷送抱。劉連舸元配發覺後，曾出言警告丈夫，但劉連舸拋棄幾十年的感情，迅速離婚恢復單身。緊接著，劉連舸又在2年內結婚、離婚2次。算下來，劉連舸一共歷經四段婚姻，後面三任妻子均身材高挑、相貌美艷，且外語相當流利，廣為人知。

中國知名財經網紅就曾爆料，劉連舸的兒子曾在大學畢業後帶女友見家長，希望父親能替女友找份好工作，不料劉連舸見到漂亮、優雅的「準兒媳」驚為天人，竟以「女友家很窮」為由拆散2人。兒子迫於家庭壓力，主動提出分手，雙方感情生變。

劉連舸眼見時機成熟，藉口彌補、表達「歉意」，讓女方到自己銀行來上班，還時常安排一起吃飯、出差，並予以迅速升遷，最後短短半年就將原先的準兒媳娶回家。劉連舸的兒子得知消息後震撼不已，被醫院診斷出重度憂鬱症。傳聞曝光後，火速登上微博熱搜。

最終，有「知情人士」看不慣劉連舸的種種作為，決定秘密舉報。劉接到消息，在被查前火速辭職，但13天後仍被中國中央中紀委帶走。經調查，劉連舸利用職權收受1.21億餘元人民幣（約新台幣5.4億元）、違法放貸33.2億餘元人民幣（新台幣約148億元），於去年遭中共開除黨籍，並在今年11月26日遭判處死刑、緩期執行2年。

▼劉連舸受賄案，一審判死緩。（圖／翻攝自央視新聞）