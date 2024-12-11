好友喊「去台中找朋友」他愣：你就住台中啊？原因曝光　網爆共鳴

▲好友的回話讓他一頭霧水。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

有網友貼出與好友的對話截圖，好友說要去台中找朋友，她感到納悶問「你人就在台中阿」，好友隨即喊「你不懂啦」，因為住在郊區，只要去市區都會這樣講。貼文曝光後，引起共鳴，「這就像新營人要去台南市區會說，要去台南一樣」、「咱台中海線鄉親都是說『入城』」。

有網友在FB「爆料公社」發文，轉發貼出一張對話截圖，好友說「我先去台中找我朋友」，而另一位則不解地回應「你人就在台中」。隨後，好友解釋「你不懂啦，我們算郊區，要去市區我們會直接說去台中」。原PO看完後笑喊「跟我一樣」。

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貼文曝光，許多網友表示，自己也會這樣講，「住嘉義地區的人說去嘉義就是說去嘉義市」、「我住中和，要去台北市我真的會說，我要去台北耶」、「南投鄉下要去市區也會說要去南投」、「懂！我在高雄，但也會說去高雄市區」、「確實，身為台中郊區的彰化市我也這樣說」、「舊台中縣的都會這樣說，即使明明離市區非常近」。

還有網友分享，住在海線的都會說要進城了，「海線的朋友來市區都說她要進城了」、「海線的要去市區都是進城」。也有網友統整台中人的講法，「只要講我要去台中就是指：北屯、西屯、南屯、東區、北區、南區、西區、中區，這些市區地區，而假如要去台中以外的地方就是講我要去xx」。