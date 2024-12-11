好市多聽到了　近7萬名牌風衣「改掛在櫥窗」！網笑：像歷史文物

▲風衣被掛在透明櫥窗。（圖／網友gmc.622授權提供）



記者施怡妏／綜合報導

部落客Fuji驚訝直呼，走到好市多賣場服飾區，驚見一件近7萬的精品風衣，任由顧客隨意翻動，讓他感到十分訝異，「堆在那像一件700元」。如今有網友指出，好市多把風衣放在透明櫥窗中，並在櫥窗底下放上價格卡，但有網友看了笑喊「像歷史文物」。

網友「gmc.622」在Threads發文，好市多販售知名品牌BURBERRY的長版風衣，內裡為經典格紋設計，只可特殊乾洗處理，價格為6萬9949元，本來隨意擺放在服飾花車上，任由顧客翻動，然而，前幾天到中和好市多購物，發現4件風衣被掛在透明櫥窗中，「好市多被說完放的很廉價，就放進櫃子了欸！」

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貼文曝光，有網友笑喊，「感覺很像歷史文物」、「走一個文化資產與人文路線的情懷 」、「放進大英博物館」、「跟我去越南戰爭博物館的感覺有像」、「它的擺設一言難盡，很像幾名逃兵被囚禁中」、「這樣看更有一戰文物風格了」、「穿在超模身上就是名牌，放在玻璃櫃裡就變成文物了」、「像是某個空軍博物館給你展示裝備有沒有偷工減料」。

其他網友則表示，「前幾年也有賣過，不過一下就搶光了」、「outlet一件賣2萬9千元，但不是這牌子的經典色」、「要花快7萬元，我幹嘛不去專櫃買，還有漂亮櫃姐迎接，口渴也能拿瓶昂貴進口礦泉水來喝」、「好好笑，這樣要試穿得找大賣場的工作人員嗎？」「原本是很廉價，現在是很詭譎」、「少了專櫃的裝潢跟燈光，真的沒有那個價值」。

本文獲網友「gmc.622」授權轉載。