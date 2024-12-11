好市多蘋果醋酸到喝不了？　內行人曝原因：調味超好用

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友表示，日前在好市多購買一組3瓶的蘋果醋，但覺得口味很酸，想請問大家是否有什麼推薦的喝法？文章公開之後掀起網友留言熱議，有內行人指出，這款商品大多用於料理，需要加醋的都可以用，例如醃蘿蔔、做泡菜等等，如果真的要用喝的，可以加氣泡水或直接兌水喝，比例就看自己可以接受到怎麼樣的酸度。

▲原PO在好市多購買的蘋果醋。（圖／翻攝自好市多官網）

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，先前買了一組3瓶的蘋果醋，喝起來沒有蘋果味，而且很酸，嘗試過加果汁、水和茶，都不合口味，因此想問問大家，有沒有推薦的喝法及比例？

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文章公開之後掀起網友留言熱議，大多數人都推薦加氣泡水，如果覺得太酸，可以適量加一些糖或蜂蜜，比例就看個人口味去慢慢調整，「我習慣飯後喝，加氣泡水喝，消暑解膩」、「直接兌水喝，比例約1比20」、「我是15cc蘋果醋加400cc冰水加100cc蘋果汁這樣喝」。

不過，也有內行人表示，這款商品經過2次發酵，不是蘋果直接做成的醋，所以沒有什麼甜味，但又比一般的白醋好入口，所以適合拿來製作沙拉醬，和大家一般認知中的「可以喝的果醋」不太一樣，若真的不適應，不用勉強想辦法喝掉。

其他人也紛紛分享自己的私房菜單，「所有需加醋的料理都可使用，尤其是醃漬涼拌類」、「蘋果醋用來做醃蘿蔔，超對味不會太酸」、「我把它當醋用，做泡菜超讚」、「我都買鳳梨切小塊放進去，會變得不那麼酸，做泡菜、嫩薑都用」、「跟醬油一起沾海鮮挺好吃的」、「我家當調味料用，吃餃子、拌涼菜、炒菜調味很好用」。