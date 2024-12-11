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曾刷新中國奧運史！自行車手「徐超」車禍亡　母淚訴：世界崩了

▲▼徐超。（圖／翻攝自微博）

▲徐超。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國自行車名將「徐超」近日在備戰全運會時，遭遇車禍不幸離世。徐超的母親也發文表示，「徐超的離去，給我們家庭帶來了，前所未有的打擊，和深深的悲痛，彷彿全世界都崩塌了。」消息一出，令不少網友們感嘆，「永遠的追風少年。」

據《極目新聞》報導，徐超的母親表示，「他是我生命中最珍貴的希望，是我一生中最深的牽掛，我無法想像，那個總是微笑著叫我『媽媽』的兒子 ，就這樣永遠地離開了我，他的離去，讓我感受到了，前所未有的絕望和孤獨，他的離世，不僅是我們家庭的巨大損失，更是上海場地自行車運動事業的重大損失。」

▲徐超的葬禮。（圖／翻攝自微博）

▲徐超的葬禮。（圖／翻攝自微博）

徐超的母親說道，「作為他的母親，我深知他對自行車的熱愛與執著，他為了夢想付出了無數的汗水和努力，成為了我們心中的驕傲，我想對兒子說，『孩子，你的離去讓我們痛徹心扉，但你的精神，你的熱情，你的音容笑貌將永遠留在我們的心中，我們會堅強的地活下去，我們會以你為榜樣，勇敢面對生活的一切困難與挑戰，帶著你的夢想和期望，繼續前進，努力生活』。 」

▲▼徐超。（圖／翻攝自微博）

▲▼徐超。（圖／翻攝自微博）

▲▼徐超。（圖／翻攝自微博）

▲徐超時常在微博分享，比賽照及心愛的頭盔。（圖／翻攝自微博，上同）

有網友透露，徐超才剛過完30歲生日，與妻子與也才結婚一年，發生噩耗讓眾人相當震驚。

根據官方資料顯示，1994年出生的徐超，2007年進入閔行區少體校開始自行車項目訓練；2012年入選上海市一線隊；2014年獲得仁川亞運會自行車團體競速賽亞軍；2016年里約奧運中國奧運代表團成員，同年獲得國家體育總局授予的「國際級運動健將」稱號；2021年，徐超入選2020年東京奧運中國運動代表團自行車項目運動員名單。

▲徐超參加里約奧運。（圖／翻攝自微博）

▲徐超參加里約奧運。（圖／翻攝自微博）

徐超在2016年里約奧運自行車男子個人賽項目勇奪第六名，成為中國自行車史上，首位在男子競速項目，進入奧運八強的男選手； 2021年，他也參加了東京奧運，但都未能實現突破。

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