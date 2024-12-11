阿塞德身家654億！家族在莫斯科擁20間房　流亡俄國享奢華生活

▲克里姆林宮9日證實，總統普丁決定向阿塞德及其家人提供庇護。圖為阿塞德與妻子艾斯瑪。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）10日接受NBC獨家專訪時表示，俄羅斯正為敘利亞前領導人阿塞德（Bashar al-Assad）提供庇護，「他是安全的」。阿塞德雖然逃到莫斯科，但外傳他與妻子身家上看20億美元（約新台幣654億元），大家族在莫斯科坐擁20間房，可能繼續在俄羅斯享受奢華生活。

阿塞德與妻子艾斯瑪（Asma）、3名孩子目前待在俄羅斯，雷雅布可夫並未說明阿塞德當初是如何從敘利亞撤往俄羅斯莫斯科，僅提到阿塞德政權倒台之後，俄羅斯以盡可能安全的方式把阿塞德送往莫斯科，在特殊情況下按照要求採取行動。他也稱，不曉得阿塞德現階段怎麼樣了，不會進行詳細說明。

雷雅布可夫也提到，無論最終由誰統治敘利亞，不管是敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）或是其他人，俄羅斯堅信敘利亞應該擁有主權、統一與完整，「希望敘利亞不會出現部分地區分離的情況」。

以色列媒體Ynet News報導，儘管阿塞德如今逃到俄羅斯，先前從來沒有在俄羅斯定居過，但一家人對於莫斯科相當熟悉。阿塞德曾經多次訪俄與普丁、俄羅斯官員見面，其長子哈菲茲（Hafez）在俄羅斯就讀大學，用俄文撰寫論文。

阿塞德與妻子身家上看20億美元，在全球各地擁有多個銀行帳戶、空殼公司等，極有可能依舊擁有鉅額資金。不只如此，阿塞德大家族在莫斯科至少擁有20間房，價值近4000萬美元（約台幣13億元），光是親戚Mohammed Makhlouf一人就在莫斯科高級住宅區買下18間房。阿塞德一家人有可能就住在其中一間公寓，或是入住普丁給的安全地點。