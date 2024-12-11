蔣萬安盼續辦雙城論壇　綠黨團「莫推中央」：要辦不辦北市府要決斷

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北上海雙城論壇預計17日正式登場，10日晚間傳出，陸委會恐因中共軍事威脅，不排除喊卡雙城論壇，台北市長蔣萬安則喊話希望能繼續辦下去。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，北市府是主辦單位，陸委會是提供協助辦理，且也有各項國家情資，要辦不辦，是北市府要決斷，不要推給中央。吳思瑤也提醒，現在這個時間點舉行雙城論壇，恐怕賠了夫人又折兵。

吳思瑤說，她同意有交流比不交流好，但要在對的時間做對的事才是加分，在錯的時間做錯的決定，恐賠了夫人又折兵，現在對內對外都不是雙城論壇時機。

吳思瑤指出，中國軍演可能啟動，世界各國對中國軍事威嚇撻伐譴責，而2758號決議有越來越多國際朋友聲援台灣，地方首長還要幫中國助威叫陣嗎？現在舉辦雙城論壇，蔣萬安就是推翻過去所說的對等尊嚴、軍事侵擾等承諾。

吳思瑤表示，台灣的安全跟外交，不可不慎，現在舉辦也會對國際放出錯誤訊息，為何要選錯邊，傷害國家形象？北市府是主辦單位，陸委會提供協助辦理，但在軍事、各項國家情資也都提供，就是希望蔣萬安做取捨，要辦不辦，北市府要決斷，不要推給中央，「你真的是馬英九2.0」。

民進黨團書記長蔡易餘則表示，中國一樣用軍演恫嚇台灣，蔣萬安都知道，2022年知道要對等、沒有軍演再辦雙城論壇，2024年卻忘記了，想要跟著馬英九的腳步。

蔡易餘說，蔣萬安不要忘了，他阿公面對共產黨的「三不」，不交流、不妥協、不談判，首都市長要去見Ｃ咖，還用新聞稿批評說吳思瑤是要選市長。