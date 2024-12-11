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美國防授權法案編97億　推台灣安全合作倡議抗侵略

▲▼台灣,美國。（圖／路透）

▲美國防授權法案編列97億，推進台灣安全合作倡議。（圖／路透）

文／中央社

根據美國國防授權法案最新版本，五角大廈明年最高可動用3億美元（約新台幣97億元）推進台灣安全合作倡議，透過提供軍備及關鍵作戰訓練協助台灣抵禦侵略。國會幕僚指出，這項倡議有部分參考美國與烏克蘭現行合作模式。

國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）是美國年度必通過的大法，參、眾議院軍委會經過許多角力，終於在7日公布2025財政年定案版本。眾議院議長強生（Mike Johnson）今天在記者會上表示，法案增加對美國在印太地區防禦計畫的資金，其中包括對台灣的支持。

法案授權國防部在明年獲撥款的金額中，最高可動用3億美元推進「台灣安全合作倡議」。軍委會幕僚下午對中央社表示，這項倡議部分參考美國與烏克蘭現行的合作模式，允許美國為盟友或夥伴直接向私人企業採購軍備。根據五角大廈10月數據，美國國防部一共核撥327億美元投入「烏克蘭安全合作倡議」。

法案指出，國防部及國務院可透過這項倡議強化台灣的反裝甲、無人機，長程精準打擊、電子戰及反電子戰、水下作戰及綜合防空與飛彈防禦實力。

法案也授權提供台灣雷達、反艦飛彈、安全通訊設備、彈藥、情報、監視和偵察支援及關鍵作戰訓練等。

為加速交付軍備給台灣，法案要求國務院與國防部向台灣提供美國庫存中的防禦物資與服務，及向外國合作夥伴提供防禦物資，以回補這些政府向台灣提供的同類物資庫存。

涉台條文還包括美台規劃軍事創傷護理的聯合計畫，由美國軍事醫療系統人員與台灣軍隊共同進行，涵蓋創傷後壓力症候群、截肢及一般創傷護理及康復治療等。

表達國會立場、但不具備法律效力的國會意見（Sense of Congress）提到，台灣海軍可在適當情況下受邀參加明年的環太平洋軍演（RIMPAC）。

2025年度國防授權法案並納入「增強」（BOLSTER）法案，要求美國、歐盟及英國定期磋商，資訊共享及協調制裁措施，以因應中國侵犯台灣的領土完整、對台灣進行海上封鎖、奪取台灣外島及發動威脅台灣民用或軍事基礎設施的網絡攻擊。

此外，法案也要求總統向參、眾兩院外委會提交報告，說明中國解放軍對台灣實施為期30天及180天的封鎖或隔離下的經濟影響。

法案建議，美國和歐洲國家應該公開並一再強調「各自的一中政策與中國的一中原則」差異，並反駁中國對聯合國大會第2758號決議的宣傳及錯誤陳述；有對抗俄羅斯侵略及惡意行動經驗的國家，可以向台灣提供其「全面防禦」計畫的經驗，以協助台灣在危機下進行動員。

NDAA將在參眾兩院通過後，由總統簽字生效，兩院都拚在耶誕假期前讓法案過關。不過，依照美國法規制度，NDAA立法完成後，還要等撥款法中納入相應金額，款項才會到位。換句話說，NDAA給了行政部門權限框架，後續執行的具體金額，就必須看兩黨在撥款法案上折衝結果。

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