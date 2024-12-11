陽交大驚爆學長偷拍！　醫界1傳統逼學弟妹低頭

▲陽明交大學生會前任幹部涉嫌在辦公室偷裝竊錄設備，並以手機觀看監控。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

B同學說，東窗事發後，該名學長對外聲稱這麼做只是為了防盜，私下卻找上提告的學弟妹談和解，要求撤告，不過，由於他的行為已觸犯《刑法》妨害秘密罪，警方將通知他到案說明，釐清竊錄動機，並防堵影片外流。

另一名學生會幹部C同學表示，陽交大陽明校區的學生會長期由醫學系、牙醫系學生把持，因這2個系是6年制，許多學生會幹部卸任後仍留在學校，還會以學長姐之姿欺壓學弟妹，並對學生會的運作指東畫西，因醫界非常重視倫理，考量未來實習、授袍可能再相遇，學弟妹不得不低頭，導致學生會出現很多大老級的學長姐，也成了白色巨塔的縮影。

[廣告]請繼續往下閱讀...

C同學說，今年5月選出的學生會新會長，雖然也是醫學系的學生，但並非前屆幹部屬意的人選，投票前就出現許多抹黑的言論，新會長當選後隨即有學長提起選舉無效之訴，最後不成立，7月新會長上任後，網路上又瘋傳他不當使用會費、拿特支費幫愛車加油等言論，但新會長開的是電動車，根本不需要加油，讓他非常傻眼。

▲學生會辦公室的公用電腦內，被發現1千6百多個竊錄檔案。

「這些攻擊言論都起因於學弟妹不再忍讓，沒想到現在連學生會辦公室都被竊錄報復，真的很誇張！」C同學說，由於大學學生會幹部能出席校級會議、舉辦學生活動，甚至左右學校的政策，所以吸引不少對公共事務有企圖心的學生角逐，國內最有名的台大學生會，歷任會長包括羅文嘉、范雲、黃國昌、高嘉瑜等人，都在政界占有一席之地，即使不從政，就業履歷也能大大加分。

對於這次陽交大學生會的竊錄事件，受訪的3位同學除了痛批涉案學長，也列出校方的4大缺失，包括施壓刪除聲明、未輔導被害學生走出陰霾、未對犯案者啟動調查、未積極追查是否還有竊錄設備存在校園等，為此，他們呼籲校方積極面對、教育部介入調查，不要包庇、袒護犯案者，讓校園儘快恢復平靜。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

【陽交大驚爆偷拍2】幹部全成「創意私房」主角 竟是寄生學長惱羞報復

【陽交大驚爆偷拍1】公用電腦藏逾千偷拍檔 學生會示警校方竟施壓刪文

【陽交大驚爆偷拍】脫衣換裝、親密舉動全都錄 陽交大學生會辦遭盜攝竊聽