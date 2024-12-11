入冬最強冷空氣要來了　急凍3天

▲吳德榮說，最新歐洲模式周日2時模擬圖（上圖左）顯示，850百帕零度（紅）線在北部近海；最新美國模式同時間模擬圖（上圖右）則顯示，850百帕零度（紅）線非常接近北部陸地。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周五下午起鋒後強冷空氣南下，最新各國模式模擬顯示，此波冷空氣為入冬以來最強，周六至下周一清晨部分平地的最低氣溫將降至10度以下。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天舒適微熱、早晚涼；晚起鋒面接近，北台灣逐漸轉變，有局部短暫雨的機率。

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吳德榮說，周四鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨；周五下午起鋒後強冷空氣南下，氣溫下降，越晚越冷，天氣先濕冷，周六下午起轉乾冷，要注意保暖。

吳德榮提醒，最新各國模式模擬顯示，此波冷空氣為入冬以來最強，周六至下周一清晨部分平地的最低氣溫將降至10度以下，有發布「低溫特報」的條件，亦有挑戰首波「強烈大陸冷氣團」的機率。



吳德榮表示，下周一白天至下周三冷空氣漸減弱，氣溫緩慢回升，但北台灣仍偏冷；各國模式模擬，下一波仍是強冷空氣，但南下影響的時間差異很大，強度也還在調整，應持續觀察。