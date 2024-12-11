奪命鴻門宴懸案！　換帖兄弟赴約成浮屍

▲宋男因不滿排班插隊屢遭死者糾正，要何男邀約餐敘藉機教訓，最後卻鬧出人命。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

18年前，宋姓砂石車司機因不滿王姓司機屢屢制止他排班插隊，找上與王稱兄道弟的何姓司機邀王餐敘，並藉機教訓王，沒想到鬧出人命。宋、何二人為了掩飾犯行，偽裝王釣魚落海死亡，由於沒有他殺跡象，轄區檢警原本打算以意外結案，但死者家屬不接受，案件拖了2年都沒有進展，最後移轉刑事局偵辦，經過近1年抽絲剝繭，終於循線找到三人餐敘的小吃店老闆，戳破二人案發當天未與王碰面的謊言，讓死者沉冤得雪。

王男等三人聚餐後2天，有民眾在桃園蘆竹海邊發現王的屍體，轄區檢警相驗雖發現多處擦挫傷，但無法確定是外力造成或撞擊礁石導致，法醫解剖後確認死者是生前落水溺斃，由於王常到海邊釣魚，加上他手機最後發話的位置，正是釣客眾多的林口發電廠附近，因此打算以落海意外結案。

不過，王的家屬無法接受，王妻向檢警表示，王是標準的好丈夫、好父親，就算要去釣魚，也會打電話告知，何況22日當晚，王有跟她聯絡，說自己還在跑車，會晚一點回家，不可能一聲不吭就跑去海邊釣魚，還因此送了命。

▲杜姓小吃店老闆對王男3人於案發當晚的餐敘情景印象深刻，成為檢警3年後破案的關鍵。

雖然死者家屬求神問卜，都得到王是遭人殺害而非意外的答案，王妻還常夢到丈夫被多人圍毆，但案件歷經2年偵辦，依然毫無進展，苦無對策的轄區檢警只好把案子轉給刑事警察局接手，希望能有所突破。

刑事局承辦人回憶，當初接卷時也是一個頭兩個大，畢竟案件發生已經2年，不管是現場或是大體的跡證，都已經無法再進行勘驗，只能就卷宗裡的資料深入檢視，結果發現好幾個疑點。此案從意外死亡轉為有他殺嫌疑後，承辦人員第一個想到的疑犯，就是王的麻吉兄弟何男。

▲王男當年被發現陳屍於蘆竹海邊，轄區檢警起初認為是一起因釣魚不慎落海的意外事故。承辦人於是循線找上小吃店的杜姓老闆，證實案發當晚王的確與何一起到店內用餐，同桌的還有另一名宋姓砂石車司機。

承辦人員說，當時他們問杜姓老闆，快3年前的事怎麼還記得？杜回說：「這個人（王）在我店裡吃完晚餐，隔天就失蹤，再隔天新聞就說他死掉了，這種事怎麼會忘得掉！」靠著老闆的證詞，刑事局順利戳破何當晚並未與王碰面的謊言，何的三重友人眼見紙包不住火，也坦承幫何作偽證，製造不在場證明，終於讓何俯首認罪，並且供出宋是主謀。

▲何男平常跟死者稱兄道弟、形影不離，但檢警最後卻查出他是共謀殺人的幫凶。

針對這一起命案，法院最終依殺人罪將宋、何分別判刑18年及14年，算是還給王一個公道，但是對患有心臟疾病、無法工作的王妻，以及王的四個子女而言，破碎的家庭再怎麼樣也無法完整。

▲經過刑事局人員鍥而不捨地追查後，才讓這起砂石車司機排班糾紛造成的血案，能在3年後真相大白。



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