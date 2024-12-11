陽交大爆偷拍！YT直播「情侶脫衣親密」　嫌犯來自醫學系

▲陽明交大位在台北市北投的陽明校區，驚爆學生會辦公室遭監控偷拍。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國立陽明交通大學台北校區驚爆偷拍案，依學生自治精神成立的學生會，辦公室竟遭長期監控、偷拍，學生私密對話、脫衣換裝、親密行為全被竊錄，甚至放上YouTube直播，警方獲報進入會辦搜索，結果發現密錄器、竊聽器、監錄手機及上千個影片檔案。本刊調查，偷拍者疑似1名醫學系學生，也是學生會前任幹部，更扯的是校方為了大事化小，竟施壓學生會刪除公告，不要聲張，非常誇張！

國立陽明交通大學位於台北市北投區的陽明校區，上個月20日下午突有警方進入學生會辦公室，事後拎著好幾個證物袋離開。4天後，陽交大學生會官方IG貼出聲明，表示會辦遭長期竊聽、竊錄，公用電腦還被發現上千個不法影片檔，公開譴責竊聽、竊錄行為，也呼籲同學留意各種出入空間。

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▲警方上月底到陽明交大學生會辦公室搜索，發現竊錄設備。

該聲明貼出後不久便遭刪文，知情人士A同學告訴本刊，是校方施壓要求幹部刪文，學生會已向教育部陳情。A同學指出，上月中旬，陽交大校內匿名靠北粉專管理員告訴學生會，表示有特定人士3個月來密集投稿，內容多關於會長的私生活，懷疑他被跟監，幾天後，又有消息說某前任幹部曾在手機秀出學生會辦公室的監控影片，甚至同步在他不公開的YT頻道直播。

學生會幹部們事後檢視公用電腦，竟發現1個隱藏資料夾，裡面有1,600多個影片檔，除了幹部們的會議外，私下對話也全被竊錄；就連學生在無人的辦公室脫衣換裝、男女學生的親密行為也都被錄下，在校園被形容宛如「陽明版創意私房」。

學生會在IG張貼聲明表示辦公室遭竊錄，卻遭校方施壓刪文。

另名Ｂ同學告訴本刊，案發後3名被害學生提告並通報校安中心，上月警方到場搜索，在會辦發現密錄器、竊聽器，還起出1支正在錄影直播的手機。B同學透露，設備疑似是1名醫學系5年級的前任幹部學長裝設，他長期把會辦當成自己家，1個星期好幾天都睡在會辦，他今年7月卸任卻賴著不走，接任的學生會幹部發現辦公室到處都是他的私人物品跟違禁品，忍無可忍強制清空，結果惹怒了這名學長，才會竊錄報復。

會辦的冰箱被前任幹部放滿酒瓶、過期調味料，雜亂不堪。

另1名學生會幹部C同學表示，陽交大陽明校區的學生會長期由醫學系、牙醫系學生把持，許多學生會幹部卸任後仍留在學校，對學生會的運作指東畫西；今年5月選出的學生會新會長，投票前就出現許多抹黑的言論，7月上任後，網路上又瘋傳許多不實傳言，沒想到連學生會辦公室都被竊錄報復，非常誇張。

受訪的3位同學除了痛批涉案學長，也認為校方處置不當，呼籲校方積極面對、教育部介入調查，不要包庇、袒護犯案者，讓校園儘快恢復平靜。

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