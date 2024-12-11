兒離家16年！只因媽說「賺不到錢別回家」...爸哽咽：很難受

▲媽媽跟兒子說，賺不到錢別回來。（圖／翻攝民生頻道，下同）

圖文／CTWANT

近日大陸有一對老夫婦跟記者求助，希望兒子能回家過年，因為媽媽16年前說過一句話，兒子到現在都還沒回來。

據民生頻道報導，張姓女子表示，16年前她跟兒子說賺不到錢別回家，賺到再回來，有可能是她表達有錯誤，兒子到現在都沒回來，第2年、第3年兒子都沒回，現在都幾十年了。

▲爸爸表示，希望兒子回來。

張爸哽咽的說，兒子都不跟家裡聯絡，他心裡很難受，爸想叫你回來。張女嘆，有時會想，兒子是否還活著，起碼她養大兒子，她做一個母親，回來是給她一個尊重。

消息一出，不少網友紛紛留言「這個老太太，一看面相就不好，個性非常強勢，年輕的時候更是強勢，直到現在也不承認自己的嚴重錯誤」、「這父親看來是心軟的人，這母親看來是心狠」、「16年了，這個老太太還不認為自己說錯了話，還想要孩子尊重。尊重是相互的，子女應該尊重父母，父母也同樣要尊重子女。想要孩子回來，還是誠心誠意給孩子道個歉」。

有人疑惑，「為什麼幾年不回家時候去找找？或報警去查，等到16年今天才來說？是老了需要兒子養老了？拖到16年才來說嗎？」更有人持反對意見，「遊子身上衣。臨行密密縫，意恐遲歸。誰言寸草心，報得三春暉。看來大多數人都無法理解，真是悲哀」。

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