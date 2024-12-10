486先生咬定鍾明軒叛國拿中共錢　王婉諭：別變成我們想對抗的怪物

▲鍾明軒捲入統戰疑雲，連日來遭輿論抨擊。（圖／翻攝IG）

記者柯沛辰／綜合報導

網紅八炯近日透過紀錄片形式揭露中國利用台灣網紅進行統戰，其中一段內容涉及網紅鍾明軒，使得鍾明軒連日來遭輿論抨擊。不過，電商「486先生」陳延昶表示，「雖然我沒有證據，但看到他的聲明，我更加相信這個人就是拿共產黨的錢」，這一席話也引發部分批評。

陳延昶在臉書指出，雖然他沒證據，但看完鍾明軒的聲明，他更加相信鍾有拿共產黨的錢、說共產黨的好，更壞的是，「他還說台灣壞話」。他認為，中共不可能明目張膽發公文給鍾，自然是私下利用通訊軟體，所以鍾聲稱沒收到任何邀請函，「這絕對作賊心虛，把大家都當成白癡。」

陳延昶說，現在稍微有一點智慧的人都能了解事情真相，鍾明軒在台灣「跟柯文哲一樣已經臭了」，若還有一點聰明，就該公開被中共收買的過程跟細節，並誠摯跟所有國人道歉，這樣一來也算將功贖罪，所以他呼籲國安單位盡速約談鍾明軒、調查金流，「若他還死不認錯，就應處以叛國罪。」

▲「486先生」陳延昶。（圖／翻攝自臉書／陳延昶）

對此，北市議員侯漢廷揶揄，有個傻子說自己沒證據，但堅稱ＯＯＯ一定有拿錢，否認就是心虛，「我也沒證據，但那個傻子一定是個太監，否認就是心虛。」他表示，近期有獨派網紅假裝統派在大陸招搖撞騙，返台分享所謂統戰陰謀，這個「臥底行動」究竟欺騙了誰？騙的只是抖音上那些粉絲，根本傷害不到對岸黨政軍。

侯漢廷表示，中國大陸從2016年起就徵集台灣網紅觀光行銷，早就公開，且行之有年，人家向來光明正大，只有戴著有色眼鏡才覺得有問題。更何況，這個獨派網紅影片有掌握誰具體拿錢嗎？沒有。扮演臥底，什麼機密都沒掌握，沒有證據就在台灣內部找敵人，此舉沒傷害到中共，「倒是傷害不少無辜的大陸人和台灣人。」

時代力量黨主席王婉諭則呼籲，情勢越是緊張，就愈該相信民主、相信彼此，因為中共最樂見的，就是台灣社會因此陷入混亂，甚至開始內部分裂、對立，「在找到確切證據之前，不要急著獵巫、貼標籤，否則反而會造成反效果，加劇台灣社會內部的對立與衝突...我們不能成為我們想對抗的怪物。」