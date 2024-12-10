情色教主「摔斷2根肋骨」寫好遺囑！醫師傻：連鬼門關都還沒靠近

▲情色教主雪碧自稱在家跌倒、摔斷肋骨，覺得鬼門關前繞一圈。（示意圖／記者吳世龍攝）



記者柯振中／綜合報導

「情色教主」雪碧（方祺媛）自稱半夜在家跌倒，導致肋骨撞到浴缸，一度覺得在鬼門關繞一圈，甚至已準備好遺囑、財產分配。對此，ICU醫師陳志金則認為，這種情況「還離鬼門關還很遠，連靠近都沒靠近」，真的出事的話別急著寫遺囑，趕緊撥打119求救才是上策。

雪碧9日在臉書透露，自己半夜上廁所時撿手機昏倒，導致肋骨撞到浴缸、在廁所外躺了整晚才爬回床上，每動一步就感覺「右邊肋骨一直插內臟」，比整形還要痛，甚至有種「鬼門關又繞一圈」的感覺，直到隔天下午助理趕到，才將她送醫，最終檢查的結果，是肋骨斷了2根。

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對此，陳志金則在臉書上表示，肋骨斷掉是事實、比整形還痛也是事實，但說「鬼門關又繞一圈」就顯得浮誇。他身為鬼門關前的「守門員」，認為雪碧的情況離鬼門關還很遠，「連靠近都還沒靠近呢！」

▲情色教主雪碧自稱在家跌倒、摔斷肋骨，覺得鬼門關前繞一圈。（示意圖／ETtoday資料照）



陳志金說，若真的覺得人生跑馬燈在跑，千萬不要急著寫遺囑，「那個一點都不重要」，最重要的是趕緊撥打119求救，更不該等到「隔天下午」才就醫。

陳志金指出，右肋骨斷裂當然有可能插到內臟，造成氣胸、血胸及肝臟出血等情況，是有可能造成生命危險，「但是，不會那麼好康，讓你可以等到隔天下午再就醫。醫生也不會只有照X光而已～。」

陳志金最後提到，藝人在表演台上可以很浮誇，但是回到現實，讓民眾知道真正的醫療情況、正確的就醫觀念，以及真實的描述，就是他們的責任。