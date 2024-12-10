韓美女氣象主播突爆死訊！得年28歲

▲韓國氣象主播오요안나。（圖／翻攝Instagram／ohyoanna，下同）



記者楊庭蒝／綜合報導

曾亮相於韓國綜藝節目《유 퀴즈 온 더 블럭》（You Quiz on the Block）的 MBC 氣象主播 오요안나 （吳尤安娜,Oh Yoanna），已於今年9月辭世，消息近日才被披露，令人深感惋惜。家屬低調處理了喪禮，並未公開具體死因。

오요안나 於2021年透過公開招募成為 MBC 氣象主播，為平日與週末新聞節目提供專業的氣象播報。她於2022年代表 MBC 參加熱門節目《유 퀴즈 온 더 블럭》，並在節目中表示：「能夠介紹氣象主播這份工作，是非常榮耀且珍貴的經驗。我將繼續努力學習，做到最好。」

在成為氣象主播前，她已展現多方面的才華。2017年，她參與 JYP 第13屆公開招募並榮獲 Hermoso Beauty Award；2019年，她在春香選拔大會中獲得「Suk」榮譽，並進入超級模特大賽決賽。雖擁有出眾的外貌和背景， 오요안나 卻選擇投身於氣象播報領域，展現專業與熱忱。

9月初， 오요안나 曾透過社群平台透露自己因意外跌倒而面部受傷，並分享了診斷書，顯示「臉部骨折」及「牙齒斷裂」。然而，自9月12日起，她未再更新社群媒體，引發外界關注。不少粉絲在她的最後一篇貼文下留言，詢問她的近況，卻未料傳來離世的消息。

根據韓媒報導，業界人士透露：「我是中秋節前後聽聞這一消息的，實在令人震驚。她是一位勇敢且活潑的同事，氣象播報圈內的朋友們都感到無比遺憾與悲痛。」

