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就醫「沒打麻醉」直接拔指甲！過程曝光　律師陰影重：十大酷刑

▲桃園市張姓男子今年2月前往桃園市某醫院掛急診，過程中因身上錢不足與護理師起爭執，竟推擠與掐住護理師頸部妨害執行醫療業務，經警方到場制止送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

49歲邱姓女子日前赴醫美診所進行拉皮療程，怎料麻醉後血氧濃度不穩，送醫搶救不治，而這起意外也讓「麻醉」話題掀起熱議。律師林智群就表示，他曾因凍甲就醫，結果家人和醫師討論後決定，在不打麻醉藥的情況下直接處理，讓他至今難忘。

林智群在臉書提到，「說到麻醉，我國中的時候，可能運動時腳有踢到腳趾，就產生凍甲，那個真的很麻煩，也很痛，自己挖了半天，血肉模糊，仍不見好轉。」

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後來，父親帶他到醫院就診；醫師表示，要把指甲一半拿掉，接著又自言自語道「可是麻醉藥劑剛好用完了，怎麼辦？」於是在跟父親討論一番後，醫師決定不打麻醉藥，直接拔指甲，接著便叫來護理師，跟他父親一起壓住他。

▲▼腳趾,指甲,腳掌,趾頭,腳,香港腳,腳臭。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

最後，林智群也直言，「不會換家嗎？氣死了。之後看到什麼滿清十大酷刑拔指甲，我還蠻有感的。」

對此，網友們紛紛笑回，「難怪會去學法律」、「當下有沒有招供什麼祕密出來」、「想想就覺得痛」、「這個忍不住按笑臉，是不是壞同學」、「真男人，我開始崇拜你了」、「老護士...通常都是高手在人間的等級」。

不過，也有過來人表示，「其實打指甲的麻醉，比撞到指甲翻起來還痛，而且不只打一針。」

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