郭台銘昔日宮鬥女主角分享50歲減齡愛美不受罪 　劉宥彤、蔡沁瑜攜手創業轉戰醫美

▲劉宥彤、蔡沁瑜攜手創業轉戰醫美。（圖／記者陳弘修攝，下同）



記者陳弘修／台北報導

鴻海創辦人郭台銘2020年競選總統時，前永齡基金會的兩位郭董發言人劉宥彤、蔡沁瑜曾被傳說是郭辦宮鬥的女主角，對此，兩人當時都予以否認並置之一笑。劉宥彤與蔡沁瑜的交情到底如何？10日在一場記者會上，兩人聯袂出席為共同投資經營的醫美診所代言，除了以姊妹好交情的具體行動打破過去的傳聞，在彼此年齡都到了50歲的這個階段，劉宥彤與蔡沁瑜也表示，她們現在最想做的就是減齡、愛美，而且還要不受罪。

劉宥彤與蔡沁瑜淡出政治與公共事務圈後，各自轉戰不同職場，其中，過往出身媒體與公關界的劉宥彤以多元化觸角方式在新創、科技等領域發展；已經恢復單身的蔡沁瑜則是一度在能源產業扮演發言與行銷公關領導人的角色。

對於共同投資經營「生活家預防醫學暨醫美診所」，劉宥彤與蔡沁瑜之前相當低調，在交出開幕一年就成為台北東區指名度最高的獨立診所成績後，兩人也選擇在12月10日舉辦記者會，攜手站上第一線分享親身體驗。

劉宥彤與蔡沁瑜強調，她們跟多數的女性一樣都愛美，不同的是，兩人的想法都想要以高舒適度與高效果體驗為目標，因緣際會下，決定一起投資創業預防醫學與醫美診所，「變美是一種價值選擇，有些人追求零缺陷的美麗，或偏好某些時下流行的特殊五官，而有些人只想減少老態和疲倦感，要求自然但不誇張，我們期待的是一種平衡的美，在每個人天生的特點上，採取適合但不過度的治療」。

有趣的是，蔡沁瑜和劉宥彤過去被傳言指稱是郭辦宮鬥主角，這個戲碼10日也搬上了記者會，兩人在現場比拼「誰Do好Do滿」。對於醫師解析下兩人臉部特徵不同，蔡沁瑜吐槽劉宥彤高級臉其實不笑就看起來很嚴肅，難怪外界覺得她一定是心機宮鬥女主，才會連帶自己被波及，劉宥彤反而開心的說還好有骨頭撐著，才能「Do不多，大概30%吧」，讓現場哄堂大笑。

談到結束婚姻生活後以單身獨立的女性角色轉進醫美產業，擔任診所執行長的蔡沁瑜表示，她是以自己和朋友們自身感受出發，除了效果，朋友們都很在意痛感，所以診所也融合一般醫美少有的預防醫學方案，像是以緩解失眠和焦慮的創新設備用來緩解醫美療程中的減痛或降低緊張感。

蔡沁瑜在記者會上也大方分享自己剛做完診所最受歡迎的「海芙音波」親身體驗。蔡沁瑜表示，經過術前評估、術中合併、術後延續三個階段，搭配高壓氧艙和FDA認證光療儀器，她自己覺得疼痛感的確明顯降低而效果也有顯著提升，「經營診所就像是米其林餐廳，不光是主菜要精彩，前菜和甜點都會讓體驗升級。」

展望2025年，劉宥彤與蔡沁瑜也表示，診所將邀集更多合作夥伴打造米其林「三心三星體驗」，包括為確保消費者權益，採用永豐銀行提供的價金保管專戶服務，除了提昇消費者的消費安全性，也要讓大家在體驗科技抗衰老的同時還能享受創新金融服務。