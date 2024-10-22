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集集首座物理治療所啟用　許淑華試用八頻道低週波治療器

▲集集鎮首座物理治療所揭牌啟用，南投縣長許淑華實地試用治療設備緩解肩頸僵硬不適。（圖／南投縣政府提供）

▲集集鎮首座物理治療所揭牌啟用，南投縣長許淑華實地試用治療設備緩解肩頸僵硬不適。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提供集集鎮鄉親更便捷的醫療服務，該鎮第一家「竹秀集集物理治療所」今天揭牌啟用；竹山秀傳醫院指出，該所耗資百萬引進八頻道低週波治療器等20項設備，並有專業物理治療師、中醫師定期進駐，以「病患不動醫師動」的理念、照顧年長患者「呷百二（長命百歲）」。

揭牌啟用典禮由竹山秀傳院長莊碧焜主持，秀傳營運長陳秀珠、縣長許淑華，立委馬文君、游顥，縣議員黃春麟、謝明謀、王秋淑，縣府衛生局長陳南松、中央健康保險署中區業務組專委、中華民國物理治療師公會全聯會理事長楊政峯、集集鎮長吳大村及眾多鎮代、里長、社區以及鄉親近500人都到場見證；許淑華實地體驗八頻道低週波治療器，表示感覺頸部僵硬不適有明顯舒緩的效果。

▲集集鎮首座物理治療所揭牌啟用。（圖／南投縣政府提供）

▲集集鎮首座物理治療所揭牌啟用。（圖／南投縣政府提供）

院方指出，根據衛福部統計，全台目前約有487間物理治療所，相較2022年已增加近百家；「竹秀集集物理治療所」乃經縣政府、鎮公所極力爭取，獲得中央健保署支持同意正式設立，成為繼魚池、中寮、國姓之後，全縣第5處可使用健保的物理治療所，提供一週5天全天候服務，讓鄉親擁有就近的治療場所，免去跨鄉鎮舟車勞頓之苦。

▲集集鎮首座物理治療所揭牌啟用。（圖／南投縣政府提供）

莊碧焜介紹，竹秀集集物理治療所設備包括頸部牽引組、腰部牽引組、八頻道低週波治療器、八頻道中頻向量干擾治療器、磁場治療器、紅外線治療器、超音波、上、下肢等速肌力訓練機、全身律動儀等，盼打造不輸大醫院的專業物理治療場域；民眾於周二下午復健科門診取得醫師開立的復健處方，平日就能前往接受專業物理治療師服務，進行熱敷、光、電、超音波等物理治療，以及牽引、振動或其他機械性治療，另透過中醫巡迴門診和定期至物理治療所看診，整合中西醫與復健治療，幫助患者緩解疼痛、改善功能，提升生活品質。

院方表示，期待未來規劃、增設醫院交通車的「竹秀集集物理治療所」停靠站，以服務更多鄉親；服務時間是週一至週五全天候（中午休息）進行物理治療項目，週二下午復健科和週五上午中醫也有個別門診，民眾攜帶健保卡就能向醫師諮詢。

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