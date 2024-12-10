台中警開假單涉貪汙！偵查隊長等20人遭約談偵訊　警方回應了

▲台中再傳員警涉貪汙案，檢調大動作搜索9個分局，一口氣帶走13名員警，並通知7名員警到案說明。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中地檢署今年9月間偵辦員警利用職務機會開假單圖利案，帶走16名員警，其中1名李姓偵巡佐因為涉嫌貪污、偽造文書遭收押禁見。檢方擴大追查共犯，今天（10日）上午再度大規模搜索太平、五分局等市區、屯區以及海線共9個分局，共帶走13名員警，包括偵查隊長、派出所長等，並通知7名員警到案說明。對此，台中市警察局回應，全力配合後續調查偵辦，絕不護短，並追究相關人員考監不周責任，展現維持警紀的決心。

警察局指出，今年9月4日台中地檢署檢察官指揮警政署政風室、警察局督察室及相關單位偵辦共同查處西屯派出所李姓員警等人，在108至112年期間疑涉製單違法案，經後續比對、分析後發現另有員警涉案，今天由台中地檢署檢察官指揮內政部警政署政風室、警察局督察室及相關單位，搜索警察局13名員警及通知7名員警到案說明。

警察局指出，這20名涉案員警之前都服務於西屯派出所，都是在任職期間涉案，因職務調動而調任至目前不同單位服務，並非多個單位同時涉案。

警察局強調，這起案件係警察局自清自檢發現後，陳報內政部警政署政風室，並報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，之後全力配合後續調查偵辦，絕不護短，並追究相關人員考監不周責任，展現維持警紀的決心。