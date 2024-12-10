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大陸 大陸焦點 特派現場

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部！

▲毛寧糾正外媒記者「台灣沒有什麼『國防部』」。

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍海軍兵力近日在台灣周邊大量出沒，船艦數量傳出超過90艘，但中國大陸卻未宣布進行軍演。對此，外媒記者已連兩天在大陸的外交部記者會上詢問相關問題，但陸方發言人毛寧皆未正面回應，甚至糾正外媒記者「台灣沒有什麼『國防部』！」

▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

《法新社》記者9日在記者會上詢問毛寧，「台灣國防部今天稱在台灣周邊海域發現中國軍艦和海警船，並稱中國人民解放軍已對中國沿海空域實施限制措施。中方對此有何評論？是否會在台灣周邊舉行軍演？」

毛寧回應，「首先我要告訴你的是，台灣沒有什麼『國防部』，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題是中國內政，中方將堅定維護國家主權和領土完整。」

▼解放軍航母遼寧號。（圖／CFP）

▲解放軍海軍遼寧號航母艦隊進行遠海演訓。（圖／CFP）

《法新社》記者10日又提問，「台當局今天表示中國最近在台灣周邊海域部署的船隻和兵力規模比2022年的軍事演習更大。請問外交部對此有何評論？中方是否計劃本週在台灣周邊地區舉行軍事演習？」

毛寧回應，「你的具體問題建議向中方的主管部門瞭解。我想告訴你的是，台灣問題是中國的內政，中方將堅定捍衛國家主權和領土完整。」

我國防部情次室次長謝日升中將10日表示，解放軍海軍兵力在西太平洋與台灣周圍有明顯態勢，不只對台嘗試全面封控，也企圖達到區域拒止外軍。

對於解放軍的船艦數量，國防部未正面回應是否突破90艘，但直言「數字非常驚人」，散佈位置超過台灣往東，在第一島鏈與第二島鏈間，企圖傳達「台海內水化」訊息。

▼國防部情次室次長謝日升中將。（圖／記者陶本和攝）

▲▼情次室次長謝日升中將出席例行記者會。（圖／記者陶本和攝）

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