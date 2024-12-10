劍湖山沒落了？他曝樂園現況「工作人員比遊客多」...網2關鍵打臉

▲劍湖山是台灣中部知名的遊樂園，也是許多學生校外教學必去的熱門景點。（圖／劍湖山世界臉書）

圖文／CTWANT

雲林縣古坑鄉的劍湖山世界主題樂園於1990年開幕至今，已有多年歷史，近日即有一名網友睽違15年再度踏入劍湖山，豈料竟發現「如今工作人員比遊客還多」，且來畢旅的國中生直接在休息區玩手機，最後他們只待了2個小時就走了，好奇問「怎麼會這樣？」貼文曝光後引發熱議，不過也有人指出，遊樂園平日遊客本來就會比較少。

原PO昨（9）日在PTT八卦版以「劍湖山怎麼淪落至此？？」為題發文，表示近日他睽違15年再度踏入劍湖山，以前覺得好玩的地方，如今工作人員比遊客還多，且來畢旅的國中生直接在休息區玩手機。

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而室內兒童樂園也多了一堆電子機台，唯一有多的設施叫驚嚇列車，也就是一堆音效跟佈景的鬼屋，裡面也沒有工作人員扮鬼，最後他們只待了2個小時就跑了，原PO也在文中曬出離開前隨手拍的照片，可看到園區入口前人潮零零落落，好奇問「怎麼會這樣？」

對此，有網友嘆「我記得以前去排要排超久」、「很正常啊，國內哪個遊樂園賺錢的」、「就賠錢啊有開就是作功德了」、「少子化學生少很多」、「應該是少子化」、「少子化對遊樂園影響很大」。

不過不少內行人指出，非假日、季節都是遊樂園人少的關鍵因素，「非假日不是寒暑假，還有人很好了」、「樂園就靠假日跟暑假呀，平日本就這樣」、「禮拜一要多少人？」「因為今天禮拜一，誰會去遊樂園」、「劍湖山是夏天去玩水的，水樂園人還蠻多的」、「夏天水上樂園人山人海好嗎，現在賺夏天的錢」。

但原PO表示他也有想到非假日，但扣掉一小群畢旅學校以外，不含他們只看到4組客人，且記得當年國中畢旅平日的時候也是人山人海。

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