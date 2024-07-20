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社會 社會焦點 保障人權

檳榔西施分手老闆衝她家縱火...燒2大7小車　1理由逃殺人未遂罪

▲▼竹南山佳里一處新加坡式民宅10日凌晨發生火警，燒毀一樓停車場內2輛汽車及7機車，沒有人員傷亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲郭姓男子酒後縱火燒毀停車場9輛汽機車，法官依公共危險罪判決有罪，認為郭沒有殺人未遂犯意。（圖／記者楊永盛翻攝、下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣郭姓檳榔攤老闆跟已離職的張姓檳榔西施有感情和金錢糾紛，竟前往張女住處停車場，以衛生紙縱火，釀成9部汽機車燒毀，幸好住戶無人受傷。檢方依殺人未遂和公共危險罪嫌起訴，法官認為縱火位置和方式沒有殺人犯意，一審僅依公共危險罪判刑3年8月。

竹南鎮山佳里1棟4樓公寓去年10月10日凌晨發生火警，警消撲滅火勢後，發現停放1樓的2輛汽車、7部機車被燒毀，幸好2至4樓的28間出租套房的房客，都順利逃生，無人傷亡。警方追查，原來是郭姓檳榔攤老闆（39歲）跟已離職的張姓檳榔西施有感情和金錢糾葛，酒後心生不滿，前往張女租屋處公寓縱火洩憤。

▲▼竹南山佳里一處新加坡式民宅10日凌晨發生火警，燒毀一樓停車場內2輛汽車及7機車，沒有人員傷亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

法官調查，郭男案發前一天以通訊軟體Line傳送張女「我知道你家在哪，也知道你在哪裡上班，最好是跟我道歉」，但未獲張女回應，10凌晨1時24分許，郭男酒後心有不甘，搭車至張女住處1樓停車場，以數張衛生紙放在張女機車座墊後方扶手、腳踏墊處及車頭置物箱，用打火機點燃衛生紙縱火，觸犯公共危險放火罪刑明確。

法官認為，被告坦承放火犯行，並積極與本案放火罪的被害人，均達成和解賠償損害，縱火處為新加坡式建築、1樓僅作為停車空間使用，周遭多為大樓樑柱、住戶車輛及儲藏空間，少有住家，被縱火機車距離住戶出入大門尚有數公尺距離，並未緊鄰大門，周邊也無足以助燃、延燒或阻礙住戶逃生的物品。

▲▼竹南山佳里一處新加坡式民宅10日凌晨發生火警，燒毀一樓停車場內2輛汽車及7機車，沒有人員傷亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

因此，法官認為縱火行為固應嚴懲，但被告在以數張衛生紙點燃本案機車後，沒有積極使用其他助燃物質或利用該處客觀環境或特殊條件，使機車火勢延燒至建物，或阻礙張女和住戶逃生，因此認定沒有殺人未遂犯意，因此，僅依公共危險罪判他3年8月徒刑。

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