女超商行竊被制止　男同伴揮刀威嚇+揮拳！熱心顧客合力壓制

▲ 2名男女在超商涉竊盜和強盜，先被民眾協助壓制，警方快打部隊迅速趕抵逮捕，訊問涉竊盜的陳女。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛 ／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮台一線五南里一家超商，今（26）日上午11點多發生男子持刀、揮拳攻擊超商店長案。一名陳姓女子、徐姓男子相偕到超商消費，陳女竊取行動電源遭超商店長制止時，徐男掏出美工刀作勢威脅，並朝店長揮拳造成店長臉頰瘀傷，所幸其他顧客協助、警方快打部隊及時趕抵，將都領有重度身心殘障手冊的涉案男女逮捕偵辦。

據了解，陳女（31歲）和徐男（37歲）分別領有重度身心障礙手冊，分別住在通霄和苑裡鎮，警方正釐清2人的關係和犯案動機。

警方指出，陳女、徐男上午前往通霄鎮五南里觀音亭對面的統一超商消費，徐男在休息區喝咖啡，陳女在店內挑選商品時，涉嫌竊取行動電源被店長發覺，待她想要離開時遭店長制止、勸說結帳，雙方爆發口角爭執後，徐男挺身掏出美工刀朝店長作勢揮舞，後來朝店長揮出右拳。

警方說，眼看雙方在店門口爆發肢體衝突，旁邊有顧客見義勇為，合力先將徐男壓制在店外空地，沒有多久接獲報案的通霄警分局快打部隊到場，將涉嫌強盜的持刀徐男、竊盜的陳女都逮捕帶回偵辦。