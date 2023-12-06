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藍營影片揭精障個資反批衛福部　薛瑞元：錯了就錯了、不要扯政治

▲▼衛福部長薛瑞元出席立法社福衛環委員會審議「營養及健康飲食促進法草案」。（圖／記者陳煥丞攝）

▲衛福部長薛瑞元出席立法社福衛環委員會審議「營養及健康飲食促進法草案」。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康4日發布影片談心理政策，卻曝光思覺失調症患者長相與姓名，遭疑違反《精神衛生法》，也被衛福部長薛瑞元指非常不恰當。侯辦雖表示虛心檢討，但也酸薛瑞元別再當輔選國家隊。薛瑞元今日受訪則強調「錯了就應該改，沒有必要扯到政治上。」

侯友宜、趙少康召開「回顧台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，臉書影片曝光了患者的長相與姓名，被質疑觸犯《精神衛生法》。薛瑞元昨接受媒體聯訪時表示，目前尚未看到影片，還無法判斷違法與否，但患者的影像若毫無遮掩露出，「非常不恰當。」

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▲▼侯友宜、趙少康回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲侯友宜、趙少康回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」。（圖／記者呂佳賢攝）

侯友宜競選辦公室發言人李利貞昨表示，有幾分證據說幾分話，衛福部若認為侯辦有違法之處，請依法開罰。也提醒薛部長，衛福部和民進黨總統候選人賴清德競選總部的業務，不要傻傻分不清楚。

薛瑞元今日出席立法院社福衛環委員會受訪被問及此事，他直言「這個就很奇怪，我是就事論事。」薛瑞元說明，確實《精神衛生法》在當時事件發生時規定沒那麼嚴格，現在修法已經通過，實施時間是明年底，是否符合處罰條件還有爭議。但法律已經通過就寫在那，大家都應該清楚，尤其公務體系、行政體系的人不能推說不知道。

薛瑞元強調，縱使沒有到違法程度，但法的精神已經很明顯揭露在那裡，行為是否違背應該要有選擇，錯了就應該改，沒有必要扯到政治上。

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