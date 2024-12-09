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台中男開門就遭砍到見骨！3嫌「有說不要很嚴重」殺人未遂起訴

記者許權毅／台中報導

台中市一名林男10月底準備送小孩上學時，突然遭一名劉男持開山刀闖入自家猛砍，導致林男多處重傷。檢方近日將劉嫌以及幕後指揮的莊男、把風胡男等人依殺人未遂起訴，並查出劉嫌等人是收受一名不明男子40萬元，才願意當打手，持開山刀砍人。中間人莊嫌還稱，有向劉嫌說「不要很嚴重」。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名林男10月底準備送小孩上學，卻遭一名劉嫌持開山刀瘋砍，血流成河。（圖／記者許權毅翻攝，圖經變色處理）

回顧該案，10月29日清晨6時許，住在沙鹿區一處透天厝的林男，才剛打開自家鐵捲門，準備送孩子去上學，不料突然遭一名持開山刀的男子闖入，一連重砍3刀，導致林男流出大量鮮血，屋前滿是血跡。當時警方循線追查，發現是一名20歲劉嫌動手，並在彰化將人逮捕，劉嫌供稱是受人委託，其餘共犯陸續被逮。

檢警追查，劉嫌跟友人莊嫌、胡嫌都是朋友關係，跟被害人林男並不認識。莊男受到一名不明男子指示，以40萬元為代價，要求3人持刀殺害林男，且先支付前金10萬元。事發當日5時49分，劉嫌跟胡嫌搭乘白牌車前往埋伏，約莫1小時後，劉嫌見林男住家鐵捲門開啟，便衝上前朝林男正面揮砍3下，林男奮力用手抵抗，才免於遭砍傷頭胸部，但大量鮮血不斷流淌，所幸逃過死劫。

▲▼埋伏劉嫌當時持開山刀砍傷林男，林家門口仍可見大面血痕。（圖／記者許權毅翻攝、記者許權毅攝）

檢警循線在彰化陸續將動手劉嫌、把風胡嫌以及幕後人莊嫌逮捕。劉嫌供稱，只是要教訓他，沒有要置他於死地的意思，他們說要砍他的手，也沒有說要砍斷。莊嫌也供稱，有跟他們說「不要很嚴重」，僅承認傷害，否認殺人。

被害人林男說，劉嫌朝自己正面由上往下砍，趕緊用手抵擋，第二刀同樣是砍到手，第三刀因為自己退了一下，才被砍到腳部，傷勢嚴重到可見骨。

檢方認為，劉嫌揮砍時施力極大，若非有殺人犯意，怎麼會朝著可能致命的頭部砍殺，且被害人受傷範圍大，遭全力揮砍3下，足以認定劉嫌有殺人犯意。此外，劉嫌使用的開山刀質地堅硬、刀刃鋒利，近距離揮砍，極易造成被害人死亡，全案依殺人未遂罪將3嫌提起公訴。

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