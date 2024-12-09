12強金牌國手林立揮棒助陣　強力宣導反詐守護市民財產安全

▲世界棒球12強賽金牌國手林立擔任宣導大使，以「強棒出擊、詐騙出局」。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市平鎮警分局為遏止詐騙犯罪，9日特別邀請世界棒球12強賽金牌國手林立擔任宣導大使，以「強棒出擊、詐騙出局」為活動主題，並邀請鄰近南勢國小學童一起參與，希望透過高人氣金牌國手的號召力與警方的努力，讓「詐騙出局」及從校園紮根讓同學們能將學到反詐知識。

▲並邀請鄰近南勢國小學童一起參與反詐騙，從校園紮根讓同學們能將學到反詐知識。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮分局長徐坤隆表示，詐騙手法層出不窮，從傳統電話詐騙、假冒公務員或親友求助、假投資詐騙或愛情交友等日新月異的手法不勝枚舉。為有效攔阻詐騙，平鎮分局積極執行多元打詐策略，包括與轄內23家金融機構建立聯防機制，共同組建「防詐友善通報網」。當金融機構發現可疑交易時，立即通知警方協處，防止民眾受害。

今日活動警方除了宣導大使林立的揮棒助陣，也特別邀請鄰近的南勢國小學童一同參加反詐宣導活動，讓同學們能將學到反詐知識，從小紮根並帶回家分享，促進每位家庭成員共同提升防詐意識，強化在面對各種詐騙情境時的應對能力，達到全方位的反詐識詐宣導。