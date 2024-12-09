獨／內湖母女輕生雙亡　生前報案遭警嘲諷...分局將懲處

▲台北內湖雙屍，2女輕生陳屍屋內。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

北市內湖區8日13時發生一起母女輕生命案，母女留下遺書交代後事後尋短，據警方調查，開設早餐店的甯女和擔任會計師的曾女因儲蓄上千萬的辛苦工作所得均被詐團騙光，連房子都拿去借二胎設定，導致兩人萌生輕生念頭，更讓家屬忿忿不平的是，12月4日當天被害人到內湖警分局港墘派出所報案，過程中警員太熱心、不斷宣導認識詐騙，竟對被害人說，「這個新聞報那麼久了，你們還會被騙喔？」

被害母女自覺遭警方冷嘲熱諷，8日尋短身亡，並將上述遭嘲諷遭遇寫在遺書上，加上案件受理後迄今車手1人未逮，據傳內湖警方8日晚間要議處這名嘲諷被害人的警員，將提報大過處分。對此內湖警方表示，懲處規模將召開人評會討論，目前尚未定案。

據信被害人留下遺書中，痛陳自己遭詐團騙走身家財產，報警又遭到警察冷嘲熱諷，導致沒有勇氣走下去。詐團騙取民眾財產導致被害人家破人亡，但警方迄今只調閱到一段位於內湖路323巷內的黃姓車手取款畫面，目前該案仍未有犯嫌落網。

專案小組人員私下透露，雖然台北市監視器密度是全台最高，但多數監視器保存期限只有60天，被害人甯婦從7月27日陸續以匯款，提款交付現金方式給詐團車手，多數交付影像都已經被覆蓋，導致警方追查上困難，至於受理報案時警員談話造成當事人不良觀感，警方證實將召開人評會懲處，並強調面對被害人需具備同理心、未來會加強警員教育訓練。

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