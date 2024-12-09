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社會 社會焦點 保障人權

獨／「2胎貸款」成母女雙亡關鍵　房屋不保...籲兒堅強活下去

▲▼內湖分局。（圖／翻攝Google Maps）
▲圖為內湖分局外觀。（圖／翻攝畫面）

記者張君豪／台北報導

北市內湖區8日13時許發現一對母女在自家母親房間內輕生雙亡，據瞭解死者甯母（55歲）與女兒曾女（28歲）因遭詐騙損失高達1200萬元，期間甚至拿房產去抵押借款170萬元，最後不堪經濟壓力導致母女雙亡，死者甯母留下遺書卻滿是關心兒子的生活，呼籲兒子要堅強活下去，警方也正在清查該起案件是母女偕同輕生還是有加工自殺問題；加上該起命案肇因詐團剝削被害人家庭導致被害人求助無門尋短鬧出2條人命，內湖警方允諾：將比照重大刑案辦理，瓦解使人家庭破碎的詐團。

據了解，甯女今年7月19日看到臉書假冒投資理財YOUTUBER「柴鼠兄弟」心動加入投資LINE群組，陸續匯款、面交超過超1200萬元現金，據警方調查，甯母平常在轄區開設早餐店，女兒也任職會計師，母親邀約女兒投資，母女將積攢多年的工作所得都投入，導致兩人在11月底發現遭詐團理專封鎖刪除後，驚覺遭詐騙，被害人無奈報警，卻因損失高達1200萬，甚至連房子都不保，兩人萌生尋死念頭。

內湖警方在12月4日接獲報案，但因詐團犯罪已過1段時間，導致無法扣押圈存到詐團帳號內任何贓款，被害人提供的匯款帳號警方清查早已被詐團提領一空，目前警方僅查到一筆位於內湖路323巷內的車手取款畫面，據信已鎖定涉案人黃男，將積極查緝到案。

另外，甯母當時誤判投資可獲利，經詐團成員介紹把房子拿去抵押設定借錢，就是進行俗稱的「借二胎」增資進行投資，導致他們房子也被二胎業者設定，詐團剝削甯家人騙走1200萬元，還讓其房產遭設定，未來很可能落入二胎業者之手，甯母悲痛之餘才會與女兒走上輕生道路。

這起投資詐騙引發的雙屍命案，內湖警方迄今未逮到1人，未查扣任何贓款，對此內湖警方表示將比照重大刑案規模來辦理，務求瓦解整個詐騙集團以安慰被害人在天之靈。


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