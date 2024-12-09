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完騎12條單車路線！花蓮抽出2幸運得主　各得7萬GIANT電輔單車

▲▼抽出2名各獲得價值近7萬元的GIANT 電動輔助自行車得主，抽獎過程全程於「花蓮觀光粉絲團」直播。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲抽出2名各獲得價值近7萬元的GIANT 電動輔助自行車得主，抽獎過程全程於「花蓮觀光粉絲團」直播。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於日前在縣府大禮堂舉行「2024花蓮魅力自行車道活動」直播抽獎典禮。由觀光處副處長林加昌抽出第五波登錄獎項，並抽出兩名完成全數路線挑戰者的「完騎大獎」得主，分別為沈○瑞與王○豪，兩人各獲得價值近7萬元的GIANT Explore E+電動輔助自行車，抽獎過程全程於「花蓮觀光粉絲團」直播。

「2024花蓮魅力自行車道活動」自今年7月15日至11月30日舉行，活動主要朝低碳旅遊發展並促進在地觀光，縣府精心規劃了12條特色騎乘路線，涵蓋花蓮縱谷與海岸山脈的自然景觀，並結合沿途的在地人文景點。

參與民眾可根據個人興趣選擇路線，每完成一條路線即可登錄獲得一次抽獎機會，讓活動參與更具趣味性。本次活動登錄筆數共2,308筆，更有106位挑戰者成功完成全部12條路線，充分展現了活動的吸引力及參與者對花蓮的熱愛。

▲▼抽出2名各獲得價值近7萬元的GIANT 電動輔助自行車得主，抽獎過程全程於「花蓮觀光粉絲團」直播。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府觀光處副處長林加昌表示，除了完騎大獎，對於完成指定五條以上路線的朋友們，特別準備贈送每人1個運動水壺；完騎頒獎典禮將於12月13日於花蓮婦幼親創園區舉行，將頒發完騎大獎及完騎證書。此次活動不僅是鼓勵國內外自行車愛好者前來挑戰，更希望透過低碳、健康的騎行方式，引領民眾深入探索花蓮的自然之美，感受花蓮的風光與魅力。

花蓮縣政府將推出更多精彩活動，包括12月21日至25日的「2024花蓮幸福聖誕城」，讓冬季的花蓮充滿溫暖與歡樂；12月31日至1月1日的「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」，與民眾一起迎接新年；明年1月17日至2月16日「2025花蓮太平洋燈會」，以壯麗的海岸線為背景，結合燈光藝術，營造如夢似幻的夜晚氛圍；以及1月18日至1月19日五月天的「一路向東」演唱會，為花蓮帶來充滿活力的音樂饗宴。

現在來花蓮體驗「兩泉騎美」遊程正是時候，騎行於美麗的路線，並享受瑞穗與安通溫泉的放鬆療癒。活動結合低碳旅遊，用環保減碳的方式探索大自然的美景，縣長徐榛蔚歡迎民眾冬季至健康療癒之都泡溫泉、騎單車享受山川美景！更多資訊可見花蓮觀光資訊網。

詳細得獎名單公佈於「2024花蓮魅力自行車道活動網站」（https://hlbts.tw/）。
 

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