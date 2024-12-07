早午餐店慶祝1周年　滿250元「抽沖繩來回機票」！店家：只到月底

▲店家舉辦一周年感恩回饋活動。（圖／翻攝自FB信義區三兩事）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友日前經過信義區某間早午餐店，發現門外貼著紅布條，竟然寫著「線上點餐滿250元，即可抽沖繩來回機票」，這消息讓不少人驚訝不已。原來業者是為了慶祝一周年，因此舉辦抽獎活動，活動只到12月底截止。

有網友在臉書社團「信義區三兩事」發文，經過這家早午餐店時，看到店外掛著「感恩回饋」紅布條，只要線上點餐滿250元即可參加抽獎，最大獎是沖繩來回機票，還有金山萬里民宿雙人票券，忍不住驚呼「連買個早餐都可以抽機票」。

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事實上，店家在11月底就提前公布了這項活動，為了感謝顧客的支持，特別舉辦一周年感恩回饋活動。只要在12月期間線上點餐滿250元，並留下姓名和聯絡電話，就可以參加抽獎。除了沖繩來回機票這個大獎外，店家還準備了5份金山萬里民宿雙人票券，讓更多顧客有機會獲得獎品。

▲拉亞漢堡x森永牛奶糖7款聯名餐點。（圖／拉亞漢堡提供）



此外，拉亞漢堡10月29日至明年1月13日，攜手森永牛奶糖聯名推出7款聯名餐點，活動期間，使用Laya Now APP單筆消費並於線上完成支付滿200元，且含任一份森永牛奶糖聯名商品，即可現場參加抽獎，最大獎為日本機票（3名）。

有「速食南霸天」稱號的丹丹漢堡，今年邁入40周年，業者推出慶祝活動，至明年1月23日，單筆消費滿159元，就可以參加抽獎1次，滿318元可抽獎2次，1獎及2獎是「調皮搗丹」公仔盲盒，3獎為產品優惠券。

此外，登錄發票還能再抽獎（雙周抽一次），獎品包括PS5（Slim）光碟版主機（3名）、追覓dreame X40 Ultra雙仿生AI全能旗艦機皇（3名）、iPhone 16 Pro 256GB（3名）、中華航空東京雙人來回機票（1名）、黃金丹丹鳥（999純金，10名）。

