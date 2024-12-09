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加速病患資訊傳遞　南消與台南市立醫院共同使用「智慧互聯」

▲台南市消防局與台南市立醫院共同使用QR-CODE智慧互聯方式，及時傳遞病患資訊，並於9日辦理捐贈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局與台南市立醫院共同使用QR-CODE智慧互聯方式，及時傳遞病患資訊，並於9日辦理捐贈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局與台南市立醫院共同使用QR-CODE智慧互聯方式，及時傳遞病患資訊，並於9日辦理捐贈儀式，現場由台南市消防局代表致贈台南市立醫院感謝狀，院方由蔡院長良敏代表接受。

▲台南市消防局與台南市立醫院共同使用QR-CODE智慧互聯方式，及時傳遞病患資訊，並於9日辦理捐贈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市立醫院黃總裁明和表示，秉持「抱守道德，貫徹始終」的理念，不斷求新、不斷進步，為緊急救護的每一份子提供更優質的服務。台南市立醫院長蔡良敏教授表示，跟消防局合作之智慧互聯方式，以關懷與溝通為基礎出發，讓救護第一線人員可以更有效率的完成救護勤務。

▲台南市消防局與台南市立醫院共同使用QR-CODE智慧互聯方式，及時傳遞病患資訊，並於9日辦理捐贈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南市致力於推動數位治理，提升市民生活品質。我們結合人工智慧、大數據及物聯網技術，實現智慧交通、智慧環保及數位公共服務的全面發展。透過數位化的方式，市府能夠更迅速回應市民需求，並提高行政效率。我們將持續創新，打造更宜居、更智慧的台南，讓市民享受便利、安全的數位生活。

▲台南市消防局與台南市立醫院共同使用QR-CODE智慧互聯方式，及時傳遞病患資訊，並於9日辦理捐贈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，非常感謝台南市立醫院的協助，消防局每年送往台南市立醫院的件數約8500件，如果每件減少與醫護人員交接10分鐘，1年就可以省下近1400小時的時間，免除救護人員需一邊填寫院後資訊，一邊需看護著病患的辛勞，更可讓救護同仁有充足的時間準備以面對下次的勤務，讓救護人員可迅速完成救護勤務，提升整體救護效能，以利打造高效率的團隊。

台南市立醫院院長蔡良敏表示，「QR-CODE智慧互聯系統」的開發初衷為解決救護人員送患者到院後，仍需手動輸入18項表格資料的問題，起源是秀傳醫療體系黃明和總裁至急診巡視時，發現救護人員填資訊時的辛勞，因此著手開發智慧系統。透過系統的智慧整合，病患資訊由醫院端直接傳輸至消防局的緊急救護管理系統，救護人員只需掃描QR-CODE即可完成資料匯入，不僅節省了寶貴的時間，更有效降低人力成本。

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