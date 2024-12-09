列車晃動才潑到小孩！目擊者曝「高鐵女是不小心的」：她很抱歉

▲高鐵旅客發生糾紛 。（圖／記者楊永盛翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

高鐵乘客因座位問題爆發糾紛，一名母親想跟小孩坐在一起，於是跟男乘客喬座位，沒想到空檔時一名女子要坐下，並疑似故意將水倒在小孩頭上，而母親也反擊拿礦泉水倒在女子頭上，女子當場放聲哭喊，場面混亂。對此，一名坐在右側的乘客指出，女子是不小心潑水弄到小孩，「她是很抱歉的」。

一名自稱坐在右側的乘客透露，「女生喝水，不小心潑到水，弄到小孩，她是很抱歉的」，但小孩的父母反應激烈，加上小孩大聲尖叫，女子被嚇到後站起身，發現一堆人在看，且父母一直咄咄逼人，「很多人都有勸叫警察處理就好，但父母應該是吞不下這口氣，事情變得更複雜」。

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目擊者認為，雙方都有錯，「很多人說潑水不對，但是父母『圖方便』換座位才一發不可收拾，一個要求對方讓，一個不讓，每天幾乎都一堆這種換座位吵起來，周末更多」。他也強調，如果雙方需要證人，願意出來作證。

有網友提到，影片中小孩的頭很濕，就算高鐵晃一下，水也不會灑成這樣，「騙人沒坐過高鐵不知高鐵有多穩」。對此，目擊者表示，「因為周末高鐵人很多，女生東西也多，但其實當時就很多人說叫警察就好」。

然而，母親駁斥該網友的言論，「這不是事實，因為藍衣女生直到被警察帶下車前沒有表示過抱歉，而且也是她先尖叫的。而且藍衣女生一直都是站著的，何來起身一說？ 歡迎這位證人與我對質」。

▲有目擊者透露，女生其實很抱歉。（圖／翻攝自FB爆廢公社）



鐵路警察局說明，8日下午1時52分，高鐵826次列車11車廂發生旅客糾紛，鐵路局青埔分駐所員警獲報到場，查明雙方當事人於該列車即將停靠苗栗站時，因自由座車廂座位換座問題，致衍生潑灑礦泉水紛爭。

鐵警表示，雙方於高鐵新竹站下車後，經溝通後針對脫序行為互相表示非故意，並互相道歉，暫不提出告訴，本分局已抄錄雙方資料並告知相關訴訟權利。如發現高鐵車廂內發生衝突糾紛事件，請保持冷靜並通報鐵路警察或列車長協處。