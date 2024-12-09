被潑水小孩「爆噴X你X」全場愣住！高鐵淋水媽：一定加強教育

▲高鐵旅客發生糾紛 。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣高鐵8日一列826車次旅客因自由座坐位問題發生糾紛，一名藍衣女子不確定是否故意將水潑到小孩，一旁媽媽看到後氣憤舉起水瓶朝女子頭上淋水，場面相當混亂。就有網友看了其他乘客側拍的影片，發現小孩被潑到水之後，直接在車廂裡脫口「X你X！」尖聲爆噴「白癡！」忍不住皺眉「會不會太凶狠？」話題引發討論。

有乘客拍下片段，穿著淺藍衣女子當時已經蹲在地上，解釋自己只是想喝水，小孩母親則是氣憤倒水，藍衣女子瞬間嚇得尖叫、嚎啕大哭。夫妻倆忍不住開罵女子，「妳對一個小孩子這樣」、「太過分了吧妳」，也對其他想開勸的乘客喊「她弄我的小孩子欸！」

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就有網友注意到，在夫妻倆指責女子時，小孩直接在車廂裡脫口「X你X！」後來還尖聲爆噴「她嚇我…X你X！白癡！」不過被父親制止「好了！」看到這一幕，網友忍不住在PTT問卦，「高鐵潑水事件，小孩直接大罵X你X？」直問「小孩直接大罵白癡、X你X，會不會太凶狠？」

話題掀起討論，不少人也覺得不妥，「大人就算了，但一個小孩直接罵X你X，我會覺得不太好啦」、「他媽媽說小孩小三，小三就這樣罵還蠻恐怖」、「小孩第一反應是這樣是三小」、「被小孩反應嚇到」、「小孩不但一直罵髒話，而且是用咆哮的聲量吼叫，這不正常吧？」

有網友則認為可以理解，「先不論起因，如果被潑當下會有些情緒反應好像正常？」「小孩子罵髒話是不怎麼好，但你想避免小孩學會髒話，太難了」、「10歲男生而已，他只會有哭跟罵髒話兩種反應。不然他該多成熟？」「小孩第二次還想罵五字經，後來被媽媽制止。」

事後，該名母親在Threads發文還原事件始末，當中提到「我剛滿10歲的兒子在被藍衣女生的行為嚇瘋後情緒失控，導致他用了不好聽的言語宣洩自己已經亂成一團的情緒，我一定會加強教育，請大家不要急著指教我們，今天一整天發生的事情太多，我們也還在消化中。」

台灣高鐵公司表示，事件發生於8日北上826車次，列車長於列車停靠苗栗站時，接獲通報有旅客發生糾紛，隨即到場安撫雙方情緒，並通報鐵路警察及保全人員到場，後續由鐵路警察協助處理。此事件並未影響高鐵營運。

鐵路警察局說明，8日下午1時52分，高鐵826次列車11車廂發生旅客糾紛，鐵路局青埔分駐所員警獲報到場，查明雙方當事人於該列車即將停靠苗栗站時，因自由座車廂座位換座問題，致衍生潑灑礦泉水紛爭。

鐵警表示，雙方於高鐵新竹站下車後，經溝通後針對脫序行為互相表示非故意，並互相道歉，暫不提出告訴，本分局已抄錄雙方資料並告知相關訴訟權利。如發現高鐵車廂內發生衝突糾紛事件，請保持冷靜並通報鐵路警察或列車長協處。