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超商咖啡雙12優惠「大美式46杯1212元」　一口氣狂省800元

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11超商祭出「雙12咖啡優惠」。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接雙12購物節，7-11祭出多種咖啡組合優惠，包括「大杯美式46杯，組合價1212元」，等於一杯只要26.3元，最多可省下858元，適合平常習慣在超商買咖啡的消費者，可趁機囤起來！全家便利商店在今（6日）也有「好咖分享日」，單品咖啡「買6送6」只限今天限量開賣。

★7-ELEVEN

●7-11「1212購物節」咖啡優惠，即日起至12月14日在「OPENPOINT行動隨時取」開賣，可分批兌換至2025年3月31日：

大杯美式，46杯1212元，省858元。
大杯拿鐵，32杯1212元，省548元。
厚乳拿鐵，28杯1212元，省608元。
黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選30杯1212元，省588元。
經典純奶茶/純奶青，任選38杯1212元，省638元。
中杯精品拿鐵/美式，任選20杯1212元，最多省588元。

▼7-11「雙12優惠」咖啡下殺組合價1212元。（圖／業者提供）

▲▼7-11「雙12優惠」咖啡下殺組合價1212元。（圖／業者提供）

●7-11推出「秋冬好茶賞」，12月7日在「OPENPOINT行動隨時取」限定一日優惠：

「英式紅茶／四季春青茶」任選買10送10杯，省350元。
「一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶」任選4杯160元，省80元。
「珍珠焙火奶茶」4杯210元，省90元。
「香鑽水果茶」4杯200元，省80元。
「冰淇淋紅茶」4杯180元，省80元。

▼7-11推出茶品優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家「好咖限定日」，12月6日上午10點起在APP「隨買跨店取」限時一天開賣：

大杯單品美式，買6送6。
大杯單品拿鐵，買6送6。
中杯單品美式，買6送6
中杯單品拿鐵，買6送6。

▼全家12月6日「好咖限定日」優惠。（圖／業者提供）

全家也在即日起至12月8日推出「全家康康5」，精選5樣好康買1送1，包括芬達橘子汽水、蜂蜜柚子雪酪冰棒、老楊鹹蛋黃餅等。

▼「全家康康5」12月6日至12月8日優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

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