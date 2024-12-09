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麥當勞「明太子鮭魚系列」升級回歸！加碼吃全新藍莓卡士達雙餡派

▲▼麥當勞「明太子鮭魚系列」回歸，加碼吃全新「藍莓卡士達雙餡派」。（圖／業者提供）

▲麥當勞「明太子鮭魚系列」升級回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞宣布「明太子鮭魚系列」升級回歸，選用來自北海道的鮭魚排結合明太子醬，一口氣推出3款限定漢堡；再加碼吃全新「藍莓卡士達雙餡派」，12月11日起於全門市限時、限量開賣。

麥當勞人氣夯品「明太子鮭魚系列」今年以極選系列升級回歸，採用來自日本北海道的野生鮭魚炸製成鮭魚排，搭配日本直送帶有咬感的明太子醬推出3款限定漢堡，有加入四盎司安格斯牛肉的海陸組合「明太子安格斯鮭魚堡」、吃得到2塊酥炸鮭魚排的「明太子雙鮭堡」，及經典「明太子鮭魚堡」，單點售價114元起，12月11日至2025年1月14日限時上市。

▲▼麥當勞「明太子鮭魚系列」回歸，加碼吃全新「藍莓卡士達雙餡派」。（圖／業者提供）

▲加碼吃全新「藍莓卡士達雙餡派」。

還有首度登場的「藍莓卡士達雙餡派」，外層選用酥脆可可派皮，搭配來自歐洲的藍莓醬、卡士達醬，每一口都能吃到雙重內餡，打造酸甜又濃郁的口感，售價50元，12月11日起開賣，數量有限、售完為止。

▲▼麥當勞推出「抖陣一起陶瓷碗盤組」限量4萬組。（圖／業者提供）

▲超實用「抖陣一起陶瓷碗盤組」全台限量4萬組。

隨著年終歡聚到來，麥當勞也推出「抖陣一起陶瓷碗盤組」，找來麥當勞叔叔、漢堡神偷、奶昔大哥和大鳥姐姐結合潮流的「抖抖」設計風格現身，陶瓷碗盤有820ml大容量，可耐熱100度，微波爐、洗碗機都能用，盤子則設計為雙用途，可當作餐盤也能作為碗蓋，實用性超高。

麥當勞「抖陣一起陶瓷碗盤組」全台限量4萬組，12月12日上午11時於全門市上架，只要購買任一套餐加價379元即可獲得1組，每人限購2組，單買價為399元。

▲▼達美樂「起司火山披薩」全系列強勢回歸。（圖／業者提供）

▲達美樂「起司火山披薩」全系列回歸。（圖／業者提供）

另外，達美樂今年初上市2周即售罄的「起司火山披薩」也在近日回歸，在披薩正中間以立體火山裝著濃醇巧達起司熔岩醬，且每個披薩口味（黃金系列除外）皆可做成起司火山披薩，把披薩沾進滿滿起司熔岩中，大口咬下炸出濃濃起司香，即日起正式上市，還可享限時半價優惠，最低345元就能吃到，以及799元、1199元的起司火山套餐選擇。

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