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麥當勞APP「本周優惠」出爐！冰炫風買1送1、可樂19元喝

▲▼麥當勞大薯。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞APP本周限定優惠出爐。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「麥當勞」APP限定優惠快收，本周祭出OREO冰炫風買1送1、指定飲品包括可樂、檸檬紅茶特價19元，還有一系列歡樂送優惠，可享大薯、雞塊買1送1，提醒優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市自助點餐機限定（使用期限：即日起至12月10日）
1. 單點OREO冰炫風買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至12月10日）
1. 單點經典那堤特價39元
2. 單點中杯可樂／可樂zero／雪碧／檸檬紅茶特價19元

●門市限定（使用期限：即日起至12月15日）
1. 單點焦糖冰奶茶特價58元
2. 單點藜麥脆雞沙拉／藜麥烤雞沙拉／藜麥鱈魚沙拉特價119元 
3. 單點火腿蛋堡特價44元 
4. 單點豬肉滿福堡加蛋特價51元 

●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至12月10日）
1. 單點大薯買1送1 
2. 單點4塊原味麥克雞塊買1送1（限10:14前使用）
3. 單點4塊原味麥克雞塊買1送1（限10:15後使用）
4. 單點薯餅買1送1（早餐限定）
5. 買20塊原味麥克雞塊分享餐送原味麥克雞塊6塊 
6. 買30塊原味麥克雞塊分享餐送原味麥克雞塊6塊
7. 買雞塊雞腿分享餐送麥克雞塊（6塊）

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里限時買炸雞桶送披薩。（圖／業者提供）

全台137家「拿坡里披薩·炸雞」至12月19日前也推「買1送1」優惠活動，期間無論外帶或內用皆可享「買7塊炸雞桶送小披薩1個」，特價406元，且炸雞可更換為烤雞，披薩則開放口味任選。

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