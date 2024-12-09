超多人愛做醫美！律師提「關鍵2點」必先確認：這是生命問題

▲邱女到醫美診所做電波拉皮手術，因麻醉造成血氧不穩，送醫不治。(圖／記者邱中岳攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名49歲邱姓女子日前到台北市中山區一間知名連鎖醫美診所，進行電波拉皮手術，怎料麻醉後血氧濃度不穩，送醫搶救不治。對此，律師林智群直言，麻醉手術的背後，其實很複雜、風險高；同時，他也提醒愛做醫美的人，務必要事先確認2關鍵，「是生命問題。」

林智群在臉書提到，「這個案子的問題，不是醫師學歷，而是麻醉手術是誰來進行？執行麻醉手術的人是否具備一定資格？麻醉手術看起來很簡單，一般人都覺得，只是讓你睡一覺『再起來』而已，其實很複雜、風險很高，睡一覺很簡單，能不能醒過來才是重點，如果沒辦法醒來，那就危險了。」

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他表示，根據《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，如果是下列7種醫美手術，當「全身麻醉、非全身麻醉+重度鎮定劑」時，都需要麻醉專科醫師在場處理；若是「非全身麻醉+中輕度鎮定劑」，可由其他受麻醉相關訓練的醫師執行；另外，這些手術的麻醉，不得由護理師進行，就算是具備麻醉專科也不行。

1.削骨

2.中臉部、全臉部拉皮(full face lift)

3.單次脂肪抽出量達1500毫升或單次脂肪及體液總抽出量達500毫升

4.腹部整形(abdominoplasty)

5.鼻整形

6.義乳植入之乳房整形

7.全身拉皮手術

▲家屬悲痛不已。（圖／記者邱中岳攝）

拉回此案，林智群指出，病患進行的是電波拉皮手術，那是否符合規定，就要看是否為「全身」、「全臉部、中臉部」的電波拉皮手術；如果是的話，就再進一步看是否全身麻醉、非全身麻醉+重度鎮定劑，「如果是的話，有麻醉專科醫師在場？如果沒有，操刀醫師是否有麻醉專業訓練？如果都沒有，那該醫美診所麻煩就大了。」

最後，他也提醒，「要去醫美的人，如果有麻醉手術要做，就要確認一下，是否屬於下面的手術？該診所執行麻醉的人是誰？醫美手術是否成功，當然重要，但麻醉手術更重要！醫美手術失敗，頂多美不美的問題，麻醉手術失敗，是生命問題。」