去吃到飽餐廳「好友2行為超瞎」　她勸說反被嗆：我又不是沒付錢

▲好友一次都拿超多餐點。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

即便是吃到飽，也不能隨便浪費食物！一名網友表示，最近跟好友去Buffet用餐，好友拿了滿滿一桌的食物，結果每樣食物都吃一口就丟了，壽司也只吃生魚片而已，提醒對方不要浪費食物，竟被嗆「反正吃到飽又沒關係，我又不是沒付錢」，讓原PO直呼「超沒教養」。

有網友在Dcard發文，「因為吃到飽，看清一個朋友多沒教養」，原PO習慣先拿一盤，吃完後再拿第二盤，朋友則是一進餐廳就開始瘋狂拿食物，桌上很快就堆滿了各式各樣的菜色，但好友拿了一堆食物，幾乎都是咬幾口就丟了，壽司只吃上面的生魚片，白飯接丟掉，連肉也只咬一口就丟，「還用衛生紙蓋著，意圖讓收的服務生看不見她浪費食物的行為？」

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原PO好聲好氣提醒朋友這樣很浪費食物，如果不想吃白飯，可以拿生魚片就好，結果好友卻說因為食物難吃，所以只吃了一口，「我在飲控，才不吃澱粉，而且我就想吃壽司啊」。隨後，好友又去拿了第二波食物，依舊是浪費如初，還用衛生紙蓋住浪費的食物，甚至藏在蝦殼下面。

▲原PO好意提醒還被嗆。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



原PO再次提醒不要浪費，好友理直氣壯回「別人也是這樣啊！反正吃到飽又沒關係」、「我又不是沒付錢，反正都付錢了又沒差」。原PO翻了白眼後不願再多說，有了這次的經驗，之後好友約吃飯，她都會敷衍裝忙，「因為我沒辦法跟沒有教養的人一起吃飯！」

貼文曝光，網友也搖頭，「看到有些人還可以為此沾沾自喜就覺得很荒謬」、「我覺得跟他同桌超丟臉」、「可以接受第一次拿發現很難吃，或是量太多吃不完所以剩下來，但一直拿一直剩就真的是品行不好了」、「整間餐廳的東西吃過一輪都覺得很難吃，應該先去檢查味覺是不是有問題吧」、「素質好低，付錢不代表可以理直氣壯浪費食物」。