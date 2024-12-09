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藍委喊要修戒嚴法！　綠營嘆：立法院可以做點好事、正事嗎？

▲▼立委許宇甄。（圖／記者李毓康攝）

▲立委許宇甄。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

我國現行戒嚴法規定，總統宣布戒嚴後有一個月的時間可以緩衝提交立院追認，國民黨立委許宇甄稱恐出現灰色運作期，因此提案修法，主張總統發布戒嚴令後，應於24小時內提交立院議決。對此，民進黨團書記長蔡易餘表示，戒嚴法最後的修正日期是民國38年1月14日，修完後5月中央政府就宣告戒嚴，國民黨現在又要修法，不知道是做什麼打算。民進黨團幹事長吳思瑤則說，這樣的修法看不出必要性、急迫性，「立法院可以做點好事、正事嗎？」

蔡易餘表示，台灣經歷過歷史上最久的戒嚴，解嚴後沒人討論要修法，因為沒人想要走回頭路，也對過去引以為戒，民進黨的態度清楚 ，這不是急迫法案，而是總預算要趕快三讀，國民黨只是炒作、消費，只有實施戒嚴的才會說當初戒嚴要保護台灣，明明是保護自己，戕害人民。

吳思瑤則指出，民進黨立場一致，不可能戒嚴，連想法都沒有，呼籲藍營好好審預算還有人事同意權，很多民生法案，包括運動部要成立等，希望立法院做點正事、好事，不要操作戒嚴。

拋出修法的許宇甄認為，若依現行戒嚴法第一條第二款規定，總統宣布戒嚴後有一個月的時間可以緩衝提交立法院追認，換句話說，這一個月會成為總統濫權的空窗期，總統能從容部署，也能抓捕政敵。此規定若不修改，將對台灣自由民主帶來極大威脅，因此自己提出「戒嚴法第一條條文修正草案」，要求總統宣告戒嚴後，需在24小時內提交立法院議決通過，並規定若遇上立法院休會，應即刻召開臨時會處理。

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