入冬第2波冷氣團準備中　「2階段降溫時間曝」下探12度

▲周六後冷空氣南下，北部下探低溫14至15度，有機會成為入冬以來的第2波大陸冷氣團。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

氣溫涼冷，天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，明天大台北可望看到太陽露臉，但周三晚間起新的東北季風南下，開啟新一輪的降溫，周四起東北季風將再度增強，北部、東半部轉為陰雨，到周六後面更強的冷空氣接力南下，晚間起北部低溫14至15度左右，有機會成為今年入冬以來的第2波大陸冷氣團。

李至晟今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天一早受到東北季風影響，但強度減弱，連帶迎風面地區的水氣減少，使得空曠地區的夜間輻射冷卻效應增強，極端低溫相比昨天下降，清晨平地最低溫是苗栗三灣11.9度。

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他說，白天日照強，今天北部高溫約20度，中南部與台東高溫24至27度。明天起除了東北季風減弱，風向也會轉為偏東風，這時大台北地區可望看到太陽露臉，好天氣預測維持到周三，是近期氣溫的高點，從北到南的高溫都在24至27度左右。

不過李至晟指出，周三晚間起新一波的東北季風南下，又會開啟新一輪的降溫。周四起東北季風將再度增強，最新的預報看來變動不大。周四北部、東半部這些迎風面地區會先轉為陰有雨的天氣，白天高溫也會再度降到20度左右，此時對中南部地區的影響還不明顯。

李至晟說，等到周六後面更強的冷空氣接力南下，水氣也會減少，預期在周六晚間起北部低溫會來到14至15度左右，有機會成為今年入冬以來的第2波大陸冷氣團，空曠地區因為輻射冷卻，極端低溫可能再更低1至2度。

他表示，目前看來要等到下周一白天冷氣團的強度才會減弱，周四跟周六起會迎來2階段降溫，目前看來下個周末還是氣溫偏低的。另明天到後天空氣品質會由南部往中部轉差，屆時可能有局部空氣品質亮起橘燈。