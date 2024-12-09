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拔官風波！　扯出醫界集團角力

醫界人士直指，這次拔官爭議與高雄市立大同醫院（圖）經營權易主的醫界集團角力不無關係。（翻攝Google Maps）

▲醫界人士直指，這次拔官爭議與高雄市立大同醫院（圖）經營權易主的醫界集團角力不無關係。（翻攝Google Maps）

圖文／鏡週刊

高雄市衛生局遭爆濫發公文拔官爭議！本刊調查，拔官爭議前，小港醫院高層與高市衛生局官員早有嫌隙，甚至背後更扯出醫界集團爭奪市立醫院經營權的角力。

吹哨者向本刊爆料，指在拔官爭議之前，高雄市衛生局日前曾開罰小港醫院，早已引發該院高層不滿。衛生局是在10月12日宣布，2018年起由市府委託高醫大董事會經營的市立小港醫院，經稽查有多項違失，該院加護病房、燒傷病床及產台未符合契約要求，應完成的加護病床30床也仍在進行工程，因此針對違約事項開罰5萬元，並限期12月8日改善完成。

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高雄市衛生局去函拔官小港醫院副院長馮明珠不到12小時，又由局長黃志中（圖）署名發函撤回拔官公文。

▲高雄市衛生局去函拔官小港醫院副院長馮明珠不到12小時，又由局長黃志中（圖）署名發函撤回拔官公文。

高雄市衛生局當時的新聞稿還措辭強硬指出：「更諷刺的是：相對於小港醫院正積極推廣『美容醫學中心』等作為，實有悖於市立小港醫院『照顧弱勢及急重症醫療照護』之初衷。」對此，小港醫院也旋即發新聞稿反駁，指「與事實有所落差」，並稱美容醫學中心是該院既有的醫療服務項目，並非如衛生局所稱「積極推廣」。

知情人士提供馮明珠與友人間的對話截圖，指衛生局拔官的公文「白紙黑字，讓我們可以告到監察院」，還稱「議員跟他們說，你們太不了解明珠姊在政壇的影響力。」（讀者提供）

▲知情人士提供馮明珠與友人間的對話截圖，指衛生局拔官的公文「白紙黑字，讓我們可以告到監察院」，還稱「議員跟他們說，你們太不了解明珠姊在政壇的影響力。」（讀者提供）

開罰小港醫院導致雙方埋嫌隙，數天後即爆發拔官衝突。10月17日，因小港醫院副院長馮明珠在該局官員臉書留言諷刺，當天中午12時28分，衛生局即去函小港醫、高醫大及高醫大董事會，要求7日內解除馮明珠的副院長職務，但不到12小時、當天深夜11時40分，衛生局又由局長黃志中署名去函表示要撤回前述公文。

高雄市衛生局日前開罰小港醫院，並指該院積極推廣美容醫學中心，有悖於市立醫院照顧弱勢及急重症醫療照護的初衷，遭該院反駁指與事實有落差。（翻攝小港醫院網站）

▲高雄市衛生局日前開罰小港醫院，並指該院積極推廣美容醫學中心，有悖於市立醫院照顧弱勢及急重症醫療照護的初衷，遭該院反駁指與事實有落差。（翻攝小港醫院網站）

事實上，此次拔官糾紛與市立大同醫院經營權易主的醫界集團角力也不無關係。一名高雄醫界人士透露，大同醫院過去15年一直由高醫經營，但高市府今年經委外專家評選，確認明年起由條件優於高醫的長庚醫療財團法人接手，讓高醫系統大感不滿，這次拔官爭議的主角馮明珠，同樣是高醫出身，她在臉書留言埋怨「醫療專業不該被踐踏」，醫界不少人解讀是「高醫人不滿大同醫院經營權易主」的情緒延伸。


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