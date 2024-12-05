3寶媽懷孕要引產...夫查班表臉綠了　她坦白「孩子是移工的」

▲桃園3寶媽激戰菲律賓移工懷孕，被老公發現偷吃並離婚。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名在電子廠工作的人妻懷孕，請丈夫陪她到醫院引產，表示他們已有3個子女，所以不想再生育。不過丈夫一推算受孕時間，發現小孩不是他的，質問下竟發現妻子偷吃公司的菲律賓移工，胎兒也是移工的，憤而和妻子離婚，並將移工告上法院。桃園地院審理，判定移工侵害配偶權，要賠30萬元。可上訴。

人夫主張，他和妻子小美(化名)結婚12年，共同養育3名子女。小美在結婚第4年時，就曾和公司同事搞外遇，經他發現後，小美求他原諒並寫下悔過書，承諾不會再犯，不料今年2月20日小美突然宣布她懷孕了，但因已有3個小孩，不想再生，拜託他陪同到醫院檢查並引產。

人夫指出，他帶小美到醫院引產後，得知小美懷孕約5週，起疑回家查詢小美的上班日期和班別，並回推小美受胎時間，發現那天夫妻倆根本沒有發生性關係，經質問小美後，小美坦承和電子廠的菲律賓移工阿谷(化名)上床才懷孕，再度道歉並寫下悔過書。他深覺遭背叛，憤而和小美離婚，還要向阿谷求償100萬。

全案審理時，阿谷並未出庭，也沒有提出書狀作任何聲明或陳述。桃園地院審理，法官查看人夫和電子廠人員、移工仲介共同協商的對話，以及悔過書、終止懷孕同意書等證據，判定阿谷和小美發生性行為，導致小美懷孕屬實，審酌阿谷原本薪水3萬，判他要賠30萬，可上訴。