男單攻八通關山摔破頭又骨折　陸空救援花了快1天救下山

▲葉姓山友獲空勤直升機救援下山就醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

葉姓中年男子7日早上單攻八通關山來回，不慎摔傷致無法行走；南投縣消防局獲報後，申請空勤直昇機接載搜救人員挺進救援，但因雲層覆蓋，直昇機無法二度降落而返航，至今日早上再次起飛接載，花費近24小時終於將葉男送下山就醫，化解一場虛驚。

南投縣消防局勤指中心指出，7日早上7時46分接獲48歲葉男本人報案，其從新竹縣竹北市南下獨自登山，行經八通關山西峰附近時不慎摔傷，造成肋骨骨折、極需救援，縣府消防局第三大隊接獲通知後，立即啟動救援機制，調遣玉山分隊警消1人、玉山義消分隊3人共4人前往救援；考量徒步挺進需6小時以上，且八通關古道4K處仍有大面積林道坍方無法通行，消防隊申請空勤直昇機接載搜救人員至八通關大草原後，再挺進至事故點救援。

搜救人員於10時19分落地八通關大草原、11時39分即接觸葉男，發現其頭部外傷無出血及胸部肋骨疼痛，所幸意識清楚，隨後以攙扶及揹負方式，於中午1時43分移至八通關大草原起降點，然而下午3時6分現場卻出現濃密雲層覆蓋，直昇機無法降落，因此先行返航。

消防局表示，今日早上7時再次申請直昇機接載葉男，順利於7時32分同富起降場落地，並由玉山分隊救護車後送至竹山秀傳醫院就醫；消防局呼籲山友，登山時應進行事前規劃準備及自身風險評估，結伴成行並隨時留意路況，做好安全準備再上山，如發生緊急情況，應立即撥打119求助，並冷靜提供準確位置，以便救援人員儘速抵達。